新聞眼╱選黨魁 韓國瑜不只差臨門一腳

韓國瑜僅存的政治能量不能再被消耗。（本報資料照片）

韓國瑜 11日出席今年第一場公開行程，被解讀為復出起手式。韓從年初決定以公益之旅重新出發，並支持趙少康 參選黨主席，結果峰迴路轉，隨著趙少康未能取得參選資格，韓親征的呼聲也愈來愈大；不過，韓國瑜除了公益做不到兩個月恐遭批評，也可能因再度成為民進黨攻擊對象，影響到2022藍營版圖。韓出線的考量，差的恐怕不只臨門一腳。

國民黨主席競逐，從趙少康宣布參選、「藍白合」議題一路延燒至今，眼見7月底就要投票了，但目前除了江啟臣宣布競選連任、中評委張亞中表態參選外，其他熱門人選韓國瑜、朱立倫、連勝文 都還在等待時機，但近來發生太魯閣號事故，更打亂了他們的布局。

韓國瑜是否參選？若要參選，何時宣布？都牽動朱立倫、連勝文的意向。對江啟臣來說，不管能不能選贏，不爭取連任才是新聞；但對朱、連來說，黨主席是關鍵一戰，韓國瑜更是當中最重要的變數。從韓願意見朱，就能看出，在趙少康不能選後，韓展現中立的態度，不管選或不選，都能跟各方陣營維持一定的關係。

韓國瑜以公益之旅出發累積熱度，盼扭轉形象後徐圖前進。若要選，以他在黨內人氣，確實可以一搏；若不選，輔選2022，絕對會是各方尋求支持的力量，成為一方領袖。

不過，當初被拱選總統，韓的承擔反讓自己成為執政黨攻擊對象；是否再選黨主席，韓避免再度受傷害的考量，可能會大於出來選的考量，因為他僅存的政治能量不能再被消耗。