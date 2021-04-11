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藍委籲太魯閣號愛心專款專用 批綠委「別再搞紀念碑」

台灣新聞組╱台北11日電
台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏籲愛心捐款專款專用、別再搞紀念碑，網友也認為「建邊坡防護牆比較實際」。（本報資料照片）
台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏籲愛心捐款專款專用、別再搞紀念碑，網友也認為「建邊坡防護牆比較實際」。（本報資料照片）

太魯閣號事故造成嚴重死傷，國民黨立委李貴敏日前批評，撫恤的錢還沒發出去，民進黨立委就搶先要求建紀念碑？提案委員和民進黨政府是不是該先講清楚，會不會用大家捐獻的善款來辦？還是由提案委員或政府承擔？

民進黨立委陳歐珀日前提案，要為太魯閣號事故「蓋建紀念碑或類似安全教育館」，上面還有立委陳明文、趙正宇的名字，引來網友撻伐，灌爆陳歐珀臉書。

李貴敏指出，台灣最美的風情是人，沒人會反對愛心捐款。但是大家捐錢，是因為希望幫助罹難者。只有「專款專用」於罹難者家屬及傷者，才能協助他們共度難關；才能讓最需要幫助的人得到需要的幫助。愛心捐款就應該全用在罹難者與家屬身上，唯有如此，才符合捐款的本旨。

李貴敏說，兩年多前普悠瑪出軌慘劇猶歷歷在目，罹難者家屬是怎麼說的？「拜託把蓋紀念碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討。」退一萬步說，普悠瑪出軌事件紀念碑也建了，新款列車不還是出軌？紀念碑又有何用？

網友也質疑建碑是濫用公帑，「你若是自己花錢買地蓋，我就沒意見...不然真的很蠢」、「我知道為什麼要募款了」、「這麼有意義的事情，你可以捐款還是自己集資來蓋嗎？」、「蓋紀念館，發包標案，然後幕後肥貓再賺一筆，這才是重大災難標準SOP」。

也有人認為只是做秀，無法解決問題，「死了50人，你第一個想到的是蓋紀念碑？？？」、「你家有人過世要不要在你家蓋紀念碑...提這三小提案」、「到處都是紀念公園跟紀念碑？是想打造台灣悲情城市概念？建邊坡防護牆比較實際吧！」、「蓋紀念碑就能解決問題的話，那各鄉鎮市區就都立紀念碑就好了啊」。

民進黨 台灣 太魯閣號

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