太魯閣號撞車事故檢方追弊 官商疑不當宴飲招待

台鐵花蓮工務段熊姓施工主任，以台幣15萬元交保。（記者王燕華╱攝影）

花蓮檢警調廉偵辦太魯閣號 撞車事故，經漏夜偵訊台鐵 花蓮工務段四名官員、邊坡防護工程監造設計單位聯合大地工程顧問公司兩名員工後，工務段潘姓主辦工程司、熊姓施工主任及聯合大地兩名員工，分別被依貪汙治罪條例、過失致死等罪嫌諭知交保，全案已擴大朝貪瀆方向偵辦。

專案小組指出，目前已掌握現場事故的核心事實，偵查重心轉向是否涉及官商勾結；也接獲情資，工務段人員與廠商間疑似有不當宴飲招待情事，前天搜索七處、傳喚花蓮工務段、聯合大地人員，就是要釐清是否有異常的金流往來，及工程發包、監造過程有無弊端或監造不力。

廉政人員前天將台鐵花蓮工務段戴姓段長、林姓副段長、潘姓主辦工程司、熊姓施工主任等四人、聯合大地李姓監造主任、張姓安全衛生管理人員，共六人移送花蓮地檢署複訊。

台鐵花蓮工務段潘姓主辦工程司（中），以台幣30萬元交保。（記者王燕華╱攝影）

經過漏夜偵訊，潘、熊被依違反貪汙治罪條例等罪嫌，分別以台幣30萬元、15萬元交保；李、張兩人被依過失致死等罪嫌，分別以台幣50萬元、30萬元交保。戴姓段長、林姓副段長都無保請回。

花蓮地檢署檢察官周芳怡表示，貪瀆部分已掌握相關事證，但可能涉及罪名很多，有相互競合、法條適用問題，正進行釐清。

事故現場的北迴線51K邊坡安全防護設施工程，由聯合大地負責委託設計、監造技術服務，東新營造得標，再分包給李義祥，檢警正偵查是否涉及借牌轉包等不法情事。

除昨天交保的四人外，同案被告目前還有六人，包括涉嫌過失致死、羈押中的包商李義祥、越籍逃逸移工「阿好」等兩人。另有四人前天交保，包括涉違反採購法的東新營造負責人黃平和、黃的兒子，李義祥合夥人也是監工「黑猴」林長清，涉業務登載不實的東新營造楊姓專任工程人員。

台鐵局表示，因本案已進入司法程序，將全力配合司法調查。