新聞評論／提升台鐵安全 蔡英文蘇貞昌做了什麼實事？

台鐵太魯閣號事故從蔡英文總統（見圖）到行政院長蘇貞，都有無可逃避的責任。（記者黃仲裕／攝影）

台鐵太魯閣號 事故，交通部長林佳龍已遞辭呈，如今是「請辭待命」為府院當擋箭牌；但他在立法院的答詢，以及相關後續追蹤，則顯示從行政院長蘇貞昌到蔡英文總統都有無可逃避的責任。

前年普悠瑪事故後的台鐵總體檢報告被已讀不回，林佳龍建議的「台鐵改革推動小組」也沒下文。蘇貞昌稱去年已指示副院長沈榮津用專案會議督導台鐵；但沈榮津是在去年斷軌事件後才開會，且只討論技術問題。國民黨也發現，蘇貞昌上任開過110次院會，從未討論台鐵安全或改革議題。近日行政院突喊台鐵企業化，專家卻認為是模糊焦點，完全不懂蘇貞昌想表達什麼；學者更指台鐵沉痾，要總統出手才能解決。

雖然蔡英文作了台鐵改革三大方向的宣示，蘇貞昌也提出加速台鐵改革的說明，但都只有「空洞」兩字。蔡蘇都強調要提升台鐵安全管理，但兩人做過什麼提升台鐵安全的實事？

事實上，過去幾年台鐵意外不斷、對軌道安全要求也不斷提升；但除了馬政府規畫的「鐵路行車安全改善六年計畫」，近年蔡政府和台鐵對鐵路安全都未給予應有的重視。

這次事故，外界聚焦台鐵總體檢報告是否落實，其實2012年發生太魯閣號撞砂石車、列車長殉職事故後，次年台鐵就進行過總體檢；但同年又發生自強號撞上土石流，凸顯邊坡與鐵軌預警系統建置刻不容緩。

因此2015年「安全改善六年計畫」起跑，預計2020年完成，其中就包括「危險路段加裝圍籬及建立邊坡滑動防護或預警設備」項目。政黨輪替後，2018年8月交通部運研所完成「2046我國軌道運輸發展願景」，建議設置智慧化安全監測系統；二個月後普悠瑪翻車，台鐵再一次總體檢，又提到建置邊坡和軌道預警監測。隔年台鐵還派員到日本考察。

換言之，對於監測系統，書面報告很多，建置時程卻一拖再拖。「安全改善六年計畫」如未延宕，此次事故或能避免；蔡政府和台鐵的消極怠忽，才導致安全問題一再發生。

去年底瑞芳猴硐路段土石流滑落軌道，幸賴監測人員示警及列車長機警因應，阻止了一場災禍。該起事件其實已為太魯閣號事故埋下伏筆。首先是缺乏邊坡和軌道監測系統，只能靠人力監測或司機員目視避禍；其次是該處邊坡未列入危險等級，竟發生土石流滑動，顯示勘測並不確實。這些安全問題未受重視，終於釀成太魯閣號悲劇。

太魯閣號事故發生後，林佳龍表示請辭擔負「政治責任」；蘇貞昌則完全推諉卸責，甚至怒斥「有人帶風向」很不應該。但林佳龍真的只有「政治責任」，蘇貞昌又只是「被帶風向」嗎？而蔡英文呢？

馬政府的「安全改善六年計畫」去年底就應完成，到了蔡政府手上，為何拖到2022？計畫中早應建置的監測系統，為何等到普悠瑪事故後的總體檢才開始規畫？最諷刺的是，總體檢中有一優先事項是「軌道沿線施工路段除應加強施工相關安全措施外，應依軌道養護標準作業程序施工」，早已如蘇貞昌說的「解除列管」，結果呢？

蔡政府前瞻建設預算 近9000億台幣，超過一半投入軌道建設，卻無一用來建置軌道安全設備。去年前瞻三期預算，軌道建設大砍2300億元，顯見計畫大而無當到窒礙難行的地步。前瞻二期、三期預算編列時，普悠瑪意外已發生，蔡政府可曾想過調整經費，把重點放在台鐵安全上？太魯閣號事故，正是蔡政府一再漠視台鐵安全釀成的悲劇。