內政部改口：沒有一定要國民黨改黨徽

內政部日前提出更改國徽評估報告，表示政黨的標章宜應時代變遷適度調整，由於國徽近似國民黨徽，外界解讀內政部是要求國民黨改黨徽。（本報資料照片）

內政部 日前提出更改國徽評估報告，表示政黨的標章宜應時代變遷適度調整，由於國徽近似國民黨 徽，外界解讀內政部是要求國民黨改黨徽。內政部次長陳宗彥昨說，報告只是提出，現在政黨在自由民主狀況下，有些政黨的徽章會做出更動，報告並沒有建議、也沒有要求哪個政黨要改黨徽。

國民黨主席江啟臣昨說，黨徽先於國徽，其他國家主流政黨也會在黨徽中放入國旗或國家的元素，國民黨不會改黨徽，民進黨 不要本末倒置，要用這樣方式消滅國民黨。國民黨前主席朱立倫說，若民進黨有意見，歡迎民進黨黨徽也納入中華民國元素。

立法院1月臨時會通過時代力量立院黨團提案，要求內政部評估現行國徽是否需要更改。內政部報告前天送到立法院，提到國徽不應輕易修改，政治團體或政黨之象徵物，可隨局勢變更，宜適時調整。

陳宗彥昨說，國旗、國徽事涉範圍廣大，從民眾到很多機構都和國徽有連結，例如警察、消防和救護，護照也有，報告提及，因為現在政黨在自由化、民主化狀況下，政黨越來越多，很多政黨的徽章其實也有更異，但報告並沒有要求在野黨改黨徽，只是分析，也沒有具體提出建議要求哪個政黨要改黨徽。