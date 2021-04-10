我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

內政部改口：沒有一定要國民黨改黨徽

台灣新聞組╱台北10日電
內政部日前提出更改國徽評估報告，表示政黨的標章宜應時代變遷適度調整，由於國徽近似國民黨徽，外界解讀內政部是要求國民黨改黨徽。（本報資料照片）
內政部日前提出更改國徽評估報告，表示政黨的標章宜應時代變遷適度調整，由於國徽近似國民黨徽，外界解讀內政部是要求國民黨改黨徽。（本報資料照片）

內政部日前提出更改國徽評估報告，表示政黨的標章宜應時代變遷適度調整，由於國徽近似國民黨徽，外界解讀內政部是要求國民黨改黨徽。內政部次長陳宗彥昨說，報告只是提出，現在政黨在自由民主狀況下，有些政黨的徽章會做出更動，報告並沒有建議、也沒有要求哪個政黨要改黨徽。

國民黨主席江啟臣昨說，黨徽先於國徽，其他國家主流政黨也會在黨徽中放入國旗或國家的元素，國民黨不會改黨徽，民進黨不要本末倒置，要用這樣方式消滅國民黨。國民黨前主席朱立倫說，若民進黨有意見，歡迎民進黨黨徽也納入中華民國元素。

立法院1月臨時會通過時代力量立院黨團提案，要求內政部評估現行國徽是否需要更改。內政部報告前天送到立法院，提到國徽不應輕易修改，政治團體或政黨之象徵物，可隨局勢變更，宜適時調整。

陳宗彥昨說，國旗、國徽事涉範圍廣大，從民眾到很多機構都和國徽有連結，例如警察、消防和救護，護照也有，報告提及，因為現在政黨在自由化、民主化狀況下，政黨越來越多，很多政黨的徽章其實也有更異，但報告並沒有要求在野黨改黨徽，只是分析，也沒有具體提出建議要求哪個政黨要改黨徽。

國民黨 內政部 民進黨

上一則

央行茶壺風暴？理事出書轟彭淮南 楊金龍公開信回擊

下一則

感謝修復師付出 餐盒留言打氣 網感動：最美風景是人

延伸閱讀

回應立院要求 內政部：國徽不改 國民黨徽宜調整

回應立院要求 內政部：國徽不改 國民黨徽宜調整
江啟臣嗆問綠：認不認同國旗、國徽？

江啟臣嗆問綠：認不認同國旗、國徽？
黨國要分清 帳怎麼算？算到何時？

黨國要分清 帳怎麼算？算到何時？
國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責

國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
台鐵人員試圖切斷車廂連結處。(記者蔡翼謙／翻攝)

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

2021-04-02 22:18
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定