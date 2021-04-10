我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

4公投來勢洶洶 府院傾向不提對案 綠營大咖下鄉催投不同意

台灣新聞組╱台北10日電
府院高層已有共識不提公投對案，而是直接前進基層說明施政，包括總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）會親自下鄉宣講。(本報資料照片)
府院高層已有共識不提公投對案，而是直接前進基層說明施政，包括總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）會親自下鄉宣講。(本報資料照片)

四大公投來勢洶洶，民進黨「主戰派」強烈呼籲行政院提出對案，黨內人士指出，台鐵太魯閣事故爆發後，大幅壓縮民進黨從立法院發動提案的時間，為了避免國民黨見縫插針，製造綠營內部矛盾，府院高層已有共識傾向不提對案，而是由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等大咖親赴基層，呼籲支持者投下四個不同意票。

蔡英文總統原擬明天召開首場黨公職說明會，以因應公投論述，但基層反應消極，黨籍立委說，民代早就身經百戰，不必像小學生排排坐來上課，且目前仍是疫情期間，執政黨不宜帶頭大型集會；某派系已運作南部議員擬參選人到場造勢，政治操作太深。黨中央日前以台鐵事故宣布暫緩，反而讓大家鬆了一口氣。

綠委：蘇怕失敗不敢提對案

民進黨立委對於是否提對案仍意見不一，有待府院最後拍板。部分黨內英系、正國會立委主張政院提對案，甚至有人喊話，蘇貞昌不願提對案就是怕公投失敗，蘇將難辭其咎。

黨務人士表示，太魯閣號事發後，蔡英文總統原訂5日要舉行的府院黨討論會議因此取消，原本「主戰派」醞釀要和政院攤牌的氛圍盡失。行政院發言人羅秉成昨說，到目前為止，行政院沒有考慮提出公投對案。

根據鏡週刊報導，為避免公投演變成對執政黨的不信任投票，衝擊明年底大選，民進黨已定調將正面迎戰，府院高層已有共識不提公投對案，而將主力放在300場施政說明會，包括蔡英文、蘇貞昌；被點名為下屆總統熱門人選的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，以及綠營執政縣市首長、立委都將全員出動，分批前進基層說明民進黨施政的立場，直接呼籲民眾投下「四個不同意」。

而藍營則因公投與7月底的黨主席改選連動，爭取連任的黨主席江啟臣將親掌兵符擬定戰術，順勢替自己造勢，更寄望藉罷免立委陳柏惟成案，一舉衝高公投投票率。國民黨中央已成立「828公投任務推動小組」，由江親任召集人，並拍板動員黨籍民代及結合公民團體密集下鄉，說明反萊豬等公投的重要性。

公投 民進黨 蔡英文

上一則

大甲媽遶境百萬人次隨行 信眾求下雨解旱

下一則

新聞評論／家屬殷盼真相 運安會別失了獨立靈魂

延伸閱讀

綠派系批蘇貞昌扣林佳龍辭呈 為找擋箭牌保閣揆位

綠派系批蘇貞昌扣林佳龍辭呈 為找擋箭牌保閣揆位
國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責

國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責
中火3號機重啟 江啟臣：為保蔡英文不跳票傷害中部人肺

中火3號機重啟 江啟臣：為保蔡英文不跳票傷害中部人肺
台鐵公司化？蔡英文不提 蘇貞昌飆罵 林佳龍喊話

台鐵公司化？蔡英文不提 蘇貞昌飆罵 林佳龍喊話

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
台鐵人員試圖切斷車廂連結處。(記者蔡翼謙／翻攝)

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

2021-04-02 22:18
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定