4公投來勢洶洶 府院傾向不提對案 綠營大咖下鄉催投不同意

府院高層已有共識不提公投對案，而是直接前進基層說明施政，包括總統蔡英文（右）、行政院長蘇貞昌（左）會親自下鄉宣講。(本報資料照片)

四大公投 來勢洶洶，民進黨 「主戰派」強烈呼籲行政院提出對案，黨內人士指出，台鐵太魯閣事故爆發後，大幅壓縮民進黨從立法院發動提案的時間，為了避免國民黨見縫插針，製造綠營內部矛盾，府院高層已有共識傾向不提對案，而是由總統蔡英文 、行政院長蘇貞昌等大咖親赴基層，呼籲支持者投下四個不同意票。

蔡英文總統原擬明天召開首場黨公職說明會，以因應公投論述，但基層反應消極，黨籍立委說，民代早就身經百戰，不必像小學生排排坐來上課，且目前仍是疫情期間，執政黨不宜帶頭大型集會；某派系已運作南部議員擬參選人到場造勢，政治操作太深。黨中央日前以台鐵事故宣布暫緩，反而讓大家鬆了一口氣。

綠委：蘇怕失敗不敢提對案

民進黨立委對於是否提對案仍意見不一，有待府院最後拍板。部分黨內英系、正國會立委主張政院提對案，甚至有人喊話，蘇貞昌不願提對案就是怕公投失敗，蘇將難辭其咎。

黨務人士表示，太魯閣號事發後，蔡英文總統原訂5日要舉行的府院黨討論會議因此取消，原本「主戰派」醞釀要和政院攤牌的氛圍盡失。行政院發言人羅秉成昨說，到目前為止，行政院沒有考慮提出公投對案。

根據鏡週刊報導，為避免公投演變成對執政黨的不信任投票，衝擊明年底大選，民進黨已定調將正面迎戰，府院高層已有共識不提公投對案，而將主力放在300場施政說明會，包括蔡英文、蘇貞昌；被點名為下屆總統熱門人選的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，以及綠營執政縣市首長、立委都將全員出動，分批前進基層說明民進黨施政的立場，直接呼籲民眾投下「四個不同意」。

而藍營則因公投與7月底的黨主席改選連動，爭取連任的黨主席江啟臣將親掌兵符擬定戰術，順勢替自己造勢，更寄望藉罷免立委陳柏惟成案，一舉衝高公投投票率。國民黨中央已成立「828公投任務推動小組」，由江親任召集人，並拍板動員黨籍民代及結合公民團體密集下鄉，說明反萊豬等公投的重要性。