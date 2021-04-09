國民黨列蘇貞昌四大罪狀 促下台負責

針對太魯閣號事故，國民黨文傳會主委王育敏8日列舉行政院長蘇貞昌四大罪狀，要求下台負責。（記者黃義書／攝影）

太魯閣號 政治責任該由誰負，國民黨 昨認為，行政院長蘇貞昌在整起事件中有「四大罪狀」，包括為何讓黑名單可承攬工程、未推動台鐵 改革、漠視台鐵的體檢報告、讓台鐵局長懸缺三個月等，應下台負最後政治責任。

國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡總統上任至今台鐵財務一年比一年差，死亡事故還創歷年新高，台鐵改革要玩真的，不要今天公祭、明天忘記。

文傳會副主委黃子哲更指出，2006年時任行政院副院長的蔡英文，被當時的閣揆蘇貞昌指派任台鐵改革小組召集人；2018年的普悠瑪事故，當時的蔡總統說，要把系統性的錯誤都修正，「台鐵的改革沒有上限，我只接受一個結果，就是改到好為止。」現在總統都當五年，鐵路事故仍一再發生，還有臉以文青語言老調重彈？

立法院副院長蔡其昌說，台鐵問題沉痾已久，不是蘇貞昌院長時代才發生的，台南市長黃偉哲昨說，不應該一出事就要蘇貞昌負責。

國民黨前主席朱立倫說：「如果都不願意負責，那就是尸位素餐」。朱立倫說，現在最重要的是執政當局徹底檢討，看到蔡總統對敏感的議題都不敢碰。

文傳會副主委王鴻薇質疑，2000年任行政院院長的現任立法院長游錫堃因八掌溪事件下台，這次太魯閣號事故死傷慘重卻看不到責任政治，游看得下去？