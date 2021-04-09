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冷眼集／文青式改革詞藻 能安民心嗎?

記者 林河名
太魯閣號事故造成50死，蔡英文宣示「改革台鐵勢在必行」，國民黨痛批「猶如聽錄音機重放」。（本報資料照片）
太魯閣號事故造成50死，蔡英文宣示「改革台鐵勢在必行」，國民黨痛批「猶如聽錄音機重放」。（本報資料照片）

台鐵太魯閣號事故造成50死、上百人受傷，蔡英文總統前天宣示「改革台鐵勢在必行」，行政院長蘇貞昌昨天也說「台鐵改革更要加速」。但這些話，國人都不陌生，重大事故仍一再發生；少了改革魄力，徒然成了虛應故事的場面話。

蔡總統前天在民進黨中常會前，針對太魯閣號事故發表改革談話。對照她在2018年10月普悠瑪號事故後的發言，儘管同樣帶著感性，但對改革台鐵所提訴求，幾乎是「複製、貼上」，也難怪國民黨痛批「讓大家猶如聽錄音機重放」。

比起普悠瑪號的18死，這次太魯閣號多達50人罹難，災害不但極為巨大，而從工程、台鐵到政府的漠視安全或無積極作為，更凸顯結構性問題的嚴重。蔡總統雖提出台鐵改革方向，卻對社會呼籲「台鐵公司化」等建議未置一詞，例如，所謂「徹底解決台鐵組織文化」，如果不作組織變革，如何改變「組織文化」？民進黨前副秘書長游盈隆更直言，「這是一篇很抽象的、冰冷的、象牙塔式的台鐵改革宣言，誰聽得懂？」

擅長文宣的民進黨政府，在面臨公共安全環境亟待改革的此刻，縱使再從蔡總統口中吐出文青式的詞藻，仍未免顯得詞窮；但另一方面，對於外界質疑行政院長蘇貞昌未成立台鐵改善推動小組，行政院卻還顧左右而言他，甚至有魚目混珠、甩鍋責任之嫌。

面對重大事故，執政者若文過飾非，談何改革可能？更不用提，每逢外界追究政治責任，民進黨內總會因為派系之爭，充斥各種超乎專業的派系考量或陰謀論，反更形成改革的阻力。

太魯閣號事故震驚國人，總統作為「安慰者」的角色，無可厚非；但要避免憾事一再重演，總統更該扮演「改革者」。在這麼重大傷亡的時刻，拿不出具體改革行動的執政者，憑什麼要大家「不必懷疑政府改革的決心」？

台鐵 民進黨 太魯閣號

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