回應立院要求 內政部：國徽不改 國民黨徽宜調整

內政部評估報告表示，國徽（左，國旗內）不應輕易修改，國民黨徽（右）宜尊重國徽，適度調整。(本報資料照片)

針對立法院要求評估更改國徽的必要性，內政部 昨天提出評估報告表示，國徽做為國家象徵，不應輕易修改；但國徽與國民黨 徽類似，黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代變遷，尊重象徵國家的國徽適度調整。

立法院1月臨時會通過時代力量立院黨團所提，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估的主決議。內政部長徐國勇表示會在9日前完成評估報告，昨天送交立法院。

內政部報告指出，國徽與國旗的設計通常息息相關，此與國家歷史文化演變有不可割捨的關聯，非可一概而論，國徽自1928年明定迄今，運用已十分廣泛；舉凡三軍統帥旗、采玉大勳章、國軍青天白日勳章、國防部三軍各類旗幟、三軍五校校旗、儀隊旗、海巡、消防及警察各類旗幟、制服、飛機器械交通工具的塗裝、護照、中華奧會會旗、駐外使館標誌、公部門各式證書等，甚至各界團體也多有使用，無法枚舉。

內政部認為，修改國徽所涉，絶非單純修正法律，或耗費大量公帑重新設計製作前述運用國徽的項目，尚需思考對內造成爭議、擴大意識形態衝突，而無助團結對外的優先課題，對外甚至影響台灣 國際活動空間。

內政部說，台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界肯定；國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感的莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨的象徵物，可隨著局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整。

內政部表示，青天白日國徽運用廣泛，在國際間有一定之識別度；時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨也大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。