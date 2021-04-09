黨國要分清 帳怎麼算？算到何時？

國民黨黨徽與國徽再掀話題。(本報資料照片)

中華民國的國徽與國民黨 的黨徽類似，內政部 評估，改國徽茲事體大，於是建議國民黨改黨徽。與改國徽相比，國民黨調整黨徽相形容易；但國民黨已強調，黨徽的存在先於國徽、國旗，在此議題上不可能退讓。

此項評估報告，是內政部依據立法院通過的主決議而來。起因是時代力量立院黨團要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，進行是否更改國徽的評估。結果時力要求改國徽，卻變成內政部要求國民黨改黨徽，惹得國民黨、時力都不滿。

內政部很清楚，一旦改了國徽，包括三軍統帥旗、采玉大勳章等，接下來有多少東西要改，而且改完國徽之後呢，國旗、國名是不是也可以改？

與國有關者改，茲事體大；然而國民黨改了黨徽，接下來黨旗、黨的勳章、證書，乃至黨名等，所有的識別標誌，要不要一起改？內政部還漏了，有國徽的「國璽」和有黨徽的「黨璽」是孿生兄弟，黨璽怎麼改？要不要國民黨將黨璽熔了，還產於國？總統府還有一顆榮典之璽，當年是國民黨人帶來台灣 ，既然黨國要分清，一筆又一筆的帳要怎麼算？算到何時？

如同內政部報告指出，台灣在歷經黨國及威權體制之後，如今已是高度民主化的國家，中華民國的歷史更要溯及革命、建黨、建國時期，這就是中華民國的歷史，也是國名還叫中華民國的台灣，無法切割的歷史。除非全部捨棄重來，否則在此之前，請「尊重歷史」。