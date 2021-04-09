我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

黨國要分清 帳怎麼算？算到何時？

記者 王寓中
國民黨黨徽與國徽再掀話題。(本報資料照片)
國民黨黨徽與國徽再掀話題。(本報資料照片)

中華民國的國徽與國民黨的黨徽類似，內政部評估，改國徽茲事體大，於是建議國民黨改黨徽。與改國徽相比，國民黨調整黨徽相形容易；但國民黨已強調，黨徽的存在先於國徽、國旗，在此議題上不可能退讓。

此項評估報告，是內政部依據立法院通過的主決議而來。起因是時代力量立院黨團要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，進行是否更改國徽的評估。結果時力要求改國徽，卻變成內政部要求國民黨改黨徽，惹得國民黨、時力都不滿。

內政部很清楚，一旦改了國徽，包括三軍統帥旗、采玉大勳章等，接下來有多少東西要改，而且改完國徽之後呢，國旗、國名是不是也可以改？

與國有關者改，茲事體大；然而國民黨改了黨徽，接下來黨旗、黨的勳章、證書，乃至黨名等，所有的識別標誌，要不要一起改？內政部還漏了，有國徽的「國璽」和有黨徽的「黨璽」是孿生兄弟，黨璽怎麼改？要不要國民黨將黨璽熔了，還產於國？總統府還有一顆榮典之璽，當年是國民黨人帶來台灣，既然黨國要分清，一筆又一筆的帳要怎麼算？算到何時？

如同內政部報告指出，台灣在歷經黨國及威權體制之後，如今已是高度民主化的國家，中華民國的歷史更要溯及革命、建黨、建國時期，這就是中華民國的歷史，也是國名還叫中華民國的台灣，無法切割的歷史。除非全部捨棄重來，否則在此之前，請「尊重歷史」。

國民黨 內政部 台灣

上一則

黑白集／蔡政府眼裡 哪有黨政分際這回事？

下一則

新聞評論／三方較勁新常態 美台關係前景與隱憂

延伸閱讀

台內政部：國徽不改 國民黨徽宜調整

台內政部：國徽不改 國民黨徽宜調整
前香港眾志主席羅冠聰遭通緝流亡英 自爆已獲政治庇護

前香港眾志主席羅冠聰遭通緝流亡英 自爆已獲政治庇護
才說不反對…綠委動員否決太魯閣號究責提案 藍批無恥

才說不反對…綠委動員否決太魯閣號究責提案 藍批無恥
馬英九認同九二共識Plus 江啟臣：不排斥國共論壇

馬英九認同九二共識Plus 江啟臣：不排斥國共論壇

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光