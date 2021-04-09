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黑白集／蔡政府眼裡 哪有黨政分際這回事？

黑白集
蔡英文總統7日主持民進黨中常會，會前為台鐵太魯閣號事故的傷亡者默哀祈福。(圖：攝影記者聯誼會提供)
蔡英文總統7日主持民進黨中常會，會前為台鐵太魯閣號事故的傷亡者默哀祈福。(圖：攝影記者聯誼會提供)

蔡總統在民進黨中常會針對太魯閣號事故發表聲明。一如以往，總統要大家不必懷疑政府的改革決心，卻沒切中問題，提出具體解決方法。但另值得關注的是，總統發表聲明的場合到底適不適當？

把國政宣示拿到黨部發表，對蔡總統已非新鮮事。蔡政府從一開始就視總統兼黨主席為當然，名曰「黨政同步」：但2018年敗選後，蔡總統也曾不兼主席，那時綠色執政飄搖，怎麼最不需要「同步」？

以「體制」責備蔡政府，似乎理想化過頭，因為其一路表現的性格，就是只求權力行使無礙，府院高層職掌也因人設事，從不把體制當約束，更不把規則當回事。

就像這次台鐵事故，身為閣員的交通部長林佳龍請辭，還沒告訴行政院長蘇貞昌，就先越級向總統報告，權力效忠凌駕體制；難怪台鐵局長懸缺三個月，林佳龍建議人選都被蘇貞昌打回票，也只是剛好而已。

再看農委會主委陳吉仲，其業務職掌與藻礁保育或天然氣接收站全然無關，卻出面與藻礁公投發起人潘忠政會商，同樣是私人關係凌駕體制；尤其陳吉仲還拉著民進黨副秘書長林飛帆一起上桌談判，充分體現蔡英文「黨政同步」奧義。

這些狀況看在憲政學者眼裡難免搖頭，然而若把恪遵憲政當成檢驗蔡政府的標準，恐怕就是天大誤會了。

藻礁 台鐵 民進黨

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