王國材掌交部機率高 曾說支持台鐵公司化

交通部政次王國材。(記者林伯東／攝影)

台鐵 太魯閣號事故，行政院會昨就此次太魯閣號事故處理情形及東部鐵路建設作報告。行政院長蘇貞昌除為事故默哀，在院會中發表談話表示，台鐵的改革要加速，也說台鐵員工要體認到改革勢在必行，無可迴避。

交通部正在全力搶通受損的東正線，預估最快4月20日通車，民進黨 內部傳出，交通部長林佳龍離任的時間點可能在4月20日左右。另據了解，民進黨日前規畫於4月11日啟動的「台灣 政進步」政策說明會，會延期至4月20日後重新規畫。

對於有傳言指交通部政務次長王國材可望接任交通部長，王國材昨天在立法院否認，但民進黨內部認為，王國材「內升」機率不低。對於改革議題，王國材之前曾表示「個人支持台鐵公司化」，他很清楚台鐵若不徹底改革，誰來當部長「都是抱著炸彈過日子」。

王國材在民進黨內屬於新潮流系，過去被視為陳菊人馬，曾擔任陳菊高雄市長任內的交通局長，交通部前部長賀陳旦上任後，拔擢他接任政務次長。王國材也曾任中華智慧運輸協會理事長、中華郵政公司代理董事長、台灣港務公司代理董事長、圓山大飯店董事長。因交通相關事務經歷豐富，還曾被立委封為「最佳工具人」。

行政院昨舉行院會，蘇貞昌在會中表示，台鐵遇此大難，政府責無旁貸，他要代表政府向罹難者、家屬、傷者，深致歉意。蘇貞昌並表示，經此變故，台鐵的改革更要加速，普悠瑪事故後，有關台鐵總體檢有144項，至今已完成109項，去年他責由副院長開會檢討。他指出，現在政府第一急切要對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢。

另外，他表示，台灣應該要發展智慧化的監控及預警系統，只要鐵軌上有任何妨害通行安全之異物侵入，都能在第一時間預警。他強調，再多的費用，政府都願意負擔，要加快、加速，全面來進行。

蘇貞昌說，台鐵許多的包袱是歷史的包袱，許多的負擔是政策負擔，政府沒有責由台鐵單獨承擔，但台鐵員工也要體認改革勢在必行，無可迴避。