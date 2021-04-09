綠色執政品質保證？張顯耀：台鐵50死 綠還在「保蘇」

台鐵太魯閣號造成50死，國民黨團提案要求蔡英文總統道歉、行政院長蘇貞昌下台、交通部長林佳龍撤職，但提案遭民進黨封殺否決。(記者曾吉松／攝影)

台鐵 408次太魯閣號意外造成50人死亡，前立委張顯耀今天在臉書貼文指出，台鐵事故官僚殺人，內閣總辭以謝國人。「民進黨 格言：綠色執政，品質保證」，這句話在這些日子裡，變得不寒而慄，令人膽寒。

張顯耀指出，在國人悲痛之餘，追究此次事故發生，明顯是台鐵相關單位長年積弊，未落實工地安全規範所釀成的人禍，人禍事故接連發生，代表這個政府體制失去了自我修復的能力，立法院占多數的民進黨籍立委，今天竟然上演「保蘇」戲碼，封殺國民黨立院黨團所提出的蘇貞昌下台公決案，似乎忘記、還是故意忘記？他們先是監督制衡政府的國家級民意代表立法委員，之後才是民進黨黨員。

「是非不分顛倒黑白，如此下去國家只會向下沈淪，不可能向上提升！」張顯耀說，台灣 在IT、AI產業上下游垂直整合製造能力獨步全球，但中央政府的體制職能卻是第三世界國家等級，軍機接連摔機、火車事故一再發生，對台灣造成嚴重傷害，對我們的國際觀感也有不利影響，間接導致MIT台灣出口產品形象受挫，中央政府卻成為出口產業的豬隊友。

他指出，交通部長林佳龍已扛下政治責任請辭，行政院長蘇貞昌連榮總停車格數量也不放過的嚴謹性格，台鐵事故一再發生，蘇真的都不知曉？沒有過問？沒有檢討？也沒有責任？真的不該下台告慰亡者在天之靈、並撫平家屬及生還者的傷痛嗎？