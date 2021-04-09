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中火3號機重啟 江啟臣：為保蔡英文不跳票傷害中部人肺

記者劉宛琳／台北9日電
台中火力發電廠3號燃煤機組重啟，台中立委、國民黨主席江啟臣批評蔡政府為所欲為、背叛民意。(記者王燕華／攝影)
台中火力發電廠3號燃煤機組重啟，台中立委、國民黨主席江啟臣批評蔡政府為所欲為、背叛民意。(記者王燕華／攝影)

台中火力發電廠3號燃煤機組重啟，引發台中市政府抗議。台中立委、國民黨主席江啟臣也表達不滿，他質疑，近期全國電力充裕也無緊急重大需求，台電不通知、不協商，逕自重啟中火燃煤機組，「根本是霸凌地方政府，強迫台中人用肺發電」，這樣的無視民意，忘記環保優先，不願和地方政府一起落實環保的行為，就是民進黨執政的態度。

江啟臣指出，過去台中市政府為了維護中部地區民眾的健康，對台電開罰、廢止操作許可，後來雖遭中央撤銷，台中市府提起行政訴訟也已判決確定，但台電有中央當靠山就可以不顧中部民眾的健康，可以為所欲為？

江啟臣提醒，台電別忘記環境基本法明定「經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先」；江也要求中央政府應協助地方政府落實自治，執行環保事務。

江啟臣說，蔡總統過去宣示台灣不缺電，現在台電說3月底負載屢創新高，預計4月用電量將持續攀升，台電是在打臉蔡總統，還是為了確保蔡總統不缺電的宣示不跳票，只好再次傷害中部人的肺，先是停水（供5停2），接著再逕自重啟燃煤，執政充滿算計， 遲早會被人民唾棄。

江啟臣 台灣 國民黨

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