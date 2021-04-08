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林佳龍提辭呈無人慰留 藍委酸：蘇貞昌不喜歡你

台灣新聞組╱台北8日電
交通部長林佳龍（前）表示會負起最終政治責任，後為代理台鐵局長的交通部次長祁文中。(記者潘俊宏／攝影)
交通部長林佳龍（前）表示會負起最終政治責任，後為代理台鐵局長的交通部次長祁文中。(記者潘俊宏／攝影)

太魯閣號事故釀50死，交通部長林佳龍在事發當下即口頭請辭，昨透露日前已提書面辭呈，目前沒被任何人慰留，立委吐槽林佳龍：「（行政院長）蘇貞昌就是不喜歡你」；林佳龍也提到，有建議行政院成立台鐵推動改革小組，但沒有下文。

林佳龍昨備詢前，除了重申負起政治責任外，也感謝民眾跟朝野黨派給他一點時間，把事故傷害降到最低。在立院多次被問及請辭一事，他說，事故發生當下即向蘇貞昌和總統蔡英文口頭請辭，並在前天向蘇提書面辭呈，並坦言「目前沒有人慰留」，生效時間就等長官決定。

改革在哪？藍：像錄音機重放

太魯閣事故也掀起台鐵局長懸缺三個月的爭議，立委洪孟楷質疑，是因為黨內派系鬥爭，林找的台鐵局長「蘇也不滿意」，導致局長懸缺至今；立委萬美玲也逼問，是不是曾經提過三、四次人選，卻都被蘇貞昌否定？林佳龍承認他有報人選，跟蘇貞昌「見面、討論過幾次」，但「真的不好找」，對於敏感問題林忍住不語，強調沒有派系問題。

此外，國民黨團書記長鄭麗文質疑，普悠瑪事件後，蔡總統就曾承諾台灣人民會「大刀闊斧改革台鐵」、「給東部一條安全回家的路」，如今發生更嚴重的太魯閣號事故，蔡總統竟還雲淡風輕的要人民「不要懷疑政府改革決心」？國民黨團質疑：「改革在哪？」痛批蔡英文的說法讓大家猶如聽錄音機重放，到底還有多少民眾認真相信？

此外，台鐵總體檢報告遲未被政院核定，八個月後卻由交通部自行公告上網，立委林奕華直言，儘管政院解釋該報告不需要核定程序，但她身為公務人員，都明白作業都要留下公文資料、必須上簽，總體檢報告出來不用上簽，「騙誰啊？」交通部自己做的結果，就是「跨部會的事都推不動」。

台鐵 國民黨 蔡英文

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