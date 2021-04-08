韓粉罵醜肥 綠議員鄭孟洳2年激瘦30kg

高雄市議員鄭孟洳減重前後畫面。(翻攝高雄市議會議員質詢畫面、記者楊濡嘉／攝影)

民進黨高雄市議員鄭孟洳2019年質詢時任市長韓國瑜 後，被一名姓網友在臉書 辱罵又醜又肥，她將李男告上法庭，兩年來瘦身30公斤，轉型「正妹」市議員；而法院判決日前出爐，李男所涉誹謗罪雖無罪確定，但恐嚇罪名成立，被判拘役30天，緩刑2年，並須寫悔過書致歉。

31歲鄭孟洳是前任市議員鄭新助孫女，前年底繼承鄭新助衣缽當選新科市議員，卻因為體型成為網友謾罵目標。前年4月，李男對鄭質詢韓不滿，用假帳號諷刺鄭「你老爸在電台賣藥讓你吃到這麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」，隔天又在另條發文下方留言辱罵多達20條，並稱「你全家死光啦正在幫你辦」；李的留言讓鄭孟洳氣得截圖提告妨害名譽及恐嚇。

李男到案時喊冤，稱當時有其他網友說他在辦喪事，他才會留言反罵回去，「我留言只是詛咒，沒有恐嚇的意思」。至於說鄭胖、肥，則是表達不滿情緒「總不能叫我說她是漂亮，我只是表達事實而已」，鄭家族開電台賣藥也是事實。

後高雄地院審理，認為鄭身為市議員，本來就應該承受嚴苛的言論監督，「肥」、「醜」等情緒性字眼用以表達不滿，目的非損害名譽，與人格高低無關，純屬個人主觀感覺，因此判李男無罪，鄭後來上訴高院 也遭駁回。

但恐嚇部分，法官認為有恐嚇意思，不是僅止於詛咒，已經觸犯刑法恐嚇危害安全罪。

法官考量李男失業多年對政治怨懟，且鄭也同意李男寫悔過書和解，因此判拘役30天，緩刑2年，再命李男寫悔過書一篇，作為緩刑條件，若拒絕寫悔過書，則撤銷緩刑。