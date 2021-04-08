核一廠也爆工安意外 去年底挖破冷卻水管險核災

核一廠危機四大問。

各界檢討台鐵 工地管理之際，台電核一廠也傳出去年底有工人不慎挖破冷卻水管事故，陷核電廠於核災風險。吹哨者指出，核一廠雖於2018年12月6日開始除役，但反應爐內的燃料都無法退出，等同運轉中的核電廠；若仍在高溫 狀態，卻只靠最後一條冷卻水管保護，「萬一發生氫爆、核災，這是非常可怕的事」。

原子能委員會、台電、承包的中興工程顧問公司都證實這次未曝光的意外。工程是台電核能後端營運處委外的「核一廠除役土壤DCGLs評估技術服務案」，採限制性招標，去年由中興工程顧問以約3500萬元台幣（約123萬美元）得標。中興工程顧問表示，DCGLs評估是要在核一廠除役後，檢查土壤、地下水是否受到輻射汙染，據此決定是否可移作公園綠地等用途。

吹哨者表示，去年12月21日，施工的包商在核一廠核島區的西南角挖斷了冷卻水管線。核一廠冷卻水管原有三條，由於核一廠老舊，有一條不堪使用，冷卻水管只剩二條，這次挖斷一條，就只剩唯一一套冷卻保護系統。如果再發生挖斷意外，燃料池、反應爐少了冷卻系統，就可能發生氫爆的重大核災，後果不堪設想。

吹哨者以日本 福島核災為例，指當時最壞情況是燃料池失水的核災，日本就準備撤離250公里半徑的3000萬人；福島核電廠只有六爐的廢核燃料，而核一廠卻有16爐，「萬一出事，沒人擔得起」。

中興工程顧問執行副總經理余信遠指出，當天台電和中興工程顧問的監工都在場，事前也和台電比對廠區圖資，開挖計畫也事前送台電審查同意才能執行，開挖前利用透地雷達掃描管線位置，但因管線位置較深，且人工結構物和管線不少，加上地下水，都影響雷達判讀，才誤判挖破水管。

余信遠說，管線破裂後，已由台電接手處理修護工程，雙方正為此檢討責任歸屬，目前冷卻水管已完成修復。台電核能後端營運處表示，施工前和中興工程顧問都按標準作業流程，當下雙方都在現場監工，沒有違法疑慮。不過在施工前，並不知道中興工程顧問的雷達準確性會受地下水影響，才會挖破管線，隨後在七天內找到破損處完成修補。

台電解釋，核一廠冷卻水管有兩條，挖破一組，另一組完全正常，而反應爐停機時間已久，溫度早在安全範圍。

原能會表示，原能會平時都有派「駐廠視察員」在核一廠監督，包商挖斷管線後，台電有通報視察員，立即了解台電的後續修復過程，整體而言沒有安全疑慮。