黑白集／陷台中「水枯火熱」 還真是「愛民如紙」

台中「供五停二」限水的第一天，蔡政府宣布重啟台中火力電廠三號機組，讓台中市民陷於「水枯火熱」。（本報資料照片）

選在台中「供五停二」限水的第一天，蔡政府宣布重啟台中火力電廠三號機組，這到底是什麼居心？台中被納入全台首波限水對象，衛生已經堪虞；中央還加碼啟動中火燃煤來對付他們的肺，根本存心讓台中陷於「水枯火熱」。這樣的政府，還真是「愛民如紙」！

經濟部長王美花振振有詞說，重啟三號機組「符合法規」。不愧是法律人，動不動就抬出法條跟你論輸贏；問題是，這樣做真的很合法嗎？台中市政府兩年前即廢止三號機組的許可證，其後，是環保署濫權撤銷市府的裁處。亦即，環保署靠的是中央「官大」的拳頭，強行壓迫地方自治權，根本不是在論法說理。

再說，最近台灣 天氣並不熱，台電備轉容量率都在10％以上，外界看不出政府急著強開火力電廠的必要性何在？蔡英文 一再保證台灣不會缺電，林全當閣揆時還說，備轉容量率7.2％就行了。現在政府急著大開中火，讓人質疑只是為了嚇唬百姓，用提高碳排來嚇阻民眾支持藻礁 公投。

政府施政，除了法律，沒有別的標準了嗎？諸如，蔡總統喜歡說的「最會溝通的政府」，或者「時空環境不同」。中央不溝通而一意孤行，只會讓地方民怨增溫；尤其台中人正忍受限水之苦，中央還要對他們的肺加壓，民眾不反彈才怪。