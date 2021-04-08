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中火重啟中市府開罰 經濟部批「政治操作」環保署助撤單

台灣新聞組／台北8日電
中火三號機確認6日晚投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，已併聯發電。（圖：台中市環保局提供）
中火三號機確認6日晚投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，已併聯發電。（圖：台中市環保局提供）

台中火力發電廠啟動三號燃煤機組，台中市府第一時間開出300萬元台幣（台幣，下同，約10.5萬美元）罰單，前天稽查人員確認投煤量已達每小時28噸並併聯發電，再重罰2000萬元，並將負責人函送司法機關偵辦；但經濟部次長曾文生指不該「政治操作」，環保署昨天立也即出面表示會協助中火撤銷這張300萬元罰單，台中市府批中央「立場錯亂」。

台中市長盧秀燕與經濟部因台中電廠3號機重啟再槓上，經濟部次長曾文生昨日召開記者會，多次強調中火三號機是合法重啟，更大罵「不希望歹戲拖棚，但更不希望歹戲重播。」

市府說，撤銷直轄市政府行政處分應由行政院出面，環保署撤銷罰單侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分。但環保署表示，兩張罰單事由是中火未按許可證操作，但三號機操作許可證為「展延審查」狀態，「有證操作」並無違法。

盧秀燕連兩日強硬表示，全台供電充裕呈綠燈等級，台電卻急著重啟三號燃煤機組，「中火對市民健康傷害太大了」，以每部機組一天要投入約4000公噸煤炭，製造嚴重空汙。

曾文生解釋，空汙季在3月底就結束，3月底連假前連續三天用電負載超過歷年3月負載，因此台電為夏季供電預作準備。

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