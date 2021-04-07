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黑白集／綠官的人間四月天 忘了人命關天

黑白集
EMU900日前在基隆車站舉行首航典禮，總統蔡英文(右起)、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都出席典禮。(圖：台鐵局提供)
EMU900日前在基隆車站舉行首航典禮，總統蔡英文(右起)、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都出席典禮。(圖：台鐵局提供)

國安局長陳明通新官上任，適逢台美簽署海巡合作、帛琉總統偕美國大使訪台，外交突破引來共機擾台。他在立院稱，因台灣正是「人間四月天」，大家都想來，「共機應是來試試台灣天氣是否較好」。

阿通伯春風得意，把各方嚴肅以待的解放軍動態視如風花雪月。他卻忘了，春寒料峭的東海岸才摔落兩架F5E戰機，英年飛官一死一失蹤。蔡政府仗著美國為靠山，外抗中共，內踏在野，毫不在乎舔美抗中的代價，視飛官的性命如金鑽鳳梨，再昂貴國家都賠得起。

當朝不只陳明通自我感覺良好，大內宣吹捧政績，打造台灣如天上人間，綠官無日不是四月天，誰還記得人命關天？

國防部表忠擁英，吹噓「勇鷹」高教機性能，豈在乎F5彈射椅奪命？交通部只在乎「門面」，豪撒200多億元台幣買電聯車廂，讓蔡總統為「最美區間車」風光開箱；但普悠瑪事件後大談改革，卻慳吝2億多元邊坡預警系統，一路拖延。什麼樣的領導統御，才會讓眾政務官皆一副只知媚上、視民如蟻的醜態？

林佳龍趕在清明連假前安排總統車廂秀，蔡英文樂讚台鐵專業，一字不提運輸安全，豈料「謬語成讖」，太魯閣號慘案傳遍國際，蔡總統仍肯定林「負責任」。綠官的人間四月天，有權好逍遙，誰關心無辜50冤魂？

台灣 美國 台鐵

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