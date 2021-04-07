綠否決太魯閣號事故調閱委會 藍揚言「倒閣」

台鐵太魯閣號造成50死，國民黨團提案要求蔡英文總統道歉、行政院長蘇貞昌下台、交通部長林佳龍撤職，但提案遭民進黨封殺否決。(記者曾吉松／攝影)

太魯閣號事故造成重大傷亡，國民黨 立法院黨團昨在院會提案，要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台鐵 局代理局長祁文中下台負責，立法院成立「太魯閣號事故調閱委員會」釐清真相，但遭民進黨 團否決；國民黨主席江啟臣批評，這次事件百分百因政府怠惰與疏失造成，居然沒政府官員要負政治責任，真是可恥，國民黨團表示考慮推動倒閣。

前立委張顯耀則在臉書貼文指出，台鐵事故官僚殺人，內閣總辭以謝國人。「民進黨格言：綠色執政，品質保證」，這句話在這些日子裡，變得不寒而慄，令人膽寒。

本報系聯合報報導，民進黨團總召柯建銘表示，值此國殤時刻，籲國民黨理性面對，不要再政治操作。民眾黨團也傾向不支持倒閣，希望就事論事。

台北市長柯文哲認為，重點是要把問題解決，「下台有什麼用？」新北市長侯友宜表示，台鐵及政府部門要不斷反思再檢討，「我們承受不了再度的痛」。桃園市長鄭文燦指出，台鐵沒理由不改革，除了財務和人員管理，目前班次和車廂不足也是很大的問題；他支持林佳龍的決定，也認為不必無限上綱到蘇院長下台。

國民黨團提案指出，2019年1月蘇貞昌再任行政院長後，竟僅聽取一次台鐵總體檢小組口頭報告後即無下文，對該小組做成的「台鐵總體檢報告」完全漠視，至今未核，使得交通部只能自己執行，錯失可跨部會整合推動台鐵改革工程的契機，難辭其咎；因此要求蘇貞昌等人下台負責。

但民進黨團表達異議，經表決以60票比33票否決國民黨團提案；國民黨立委在議場內高呼「政府殺人、道歉下台」口號，高舉「蘇貞昌下台」、「蔡英文道歉」、「蘇貞昌劊子手」手板抗議。國民黨團書記長鄭麗文說，這次就是政府殺人、官僚殺人，蘇貞昌、林佳龍不下台負責，如何告慰在天亡靈？

國民黨團副書記長陳玉珍表示，若蘇貞昌堅持不下台負責，會認真考慮推動倒閣。但費鴻泰說，現階段還是希望蘇自己知所進退，負起責任。

張顯耀也指出，林佳龍已扛下政治責任請辭，蘇貞昌連榮總停車格數量也不放過的嚴謹性格，台鐵事故一再發生，蘇真的都不知曉？沒有過問？沒有檢討？也沒有責任？真的不該下台告慰亡者在天之靈、並撫平家屬及生還者的傷痛嗎？