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台電突襲重啟中火 台中市府重罰2000萬

記者陳秋雲／台中7日電
中火前晚為重啟三號燃煤機組預熱，環保局副局長商文麟（右二）昨稽查發現，開罰300萬元。（圖：台中環保局提供）
中火前晚為重啟三號燃煤機組預熱，環保局副局長商文麟（右二）昨稽查發現，開罰300萬元。（圖：台中環保局提供）

台中火力發電廠前天深夜無預警重啟三號燃煤機組，再掀中央、地方戰端。台中市長盧秀燕昨天上午批評中央未通知、也不協商，「先限水、再重啟三號機」，是與民為敵的執政態度；經濟部長王美花隔空反駁，指中火是依規定啟用三號機組，一切符合法規。台中市環保局昨晚7點20分進廠稽查，確認3號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，審酌情節重大，將依空汙法重罰最高2000萬元（台幣，下同，約70.2萬美元）罰鍰，並函送負責人至司法機關偵辦。

影音來源：聯合新聞網

市府表示，台電5日晚間無預警啟動中火3號機組，環保局第一時間前往稽查，發現中火3號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，處分300萬元並命停止操作，並於昨日下午5時前遞送裁處書至中火及台電總公司。

然而，台電卻在收受裁處書後，隨即開始投煤發電，不遵行停工命令，根據台電網站昨晚7時的資料顯示，3號機組發電量已達該機組裝置容量10%，市府環保局主任秘書江明山隨即率隊進廠稽查，確認投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，且已併聯發電，違規事證明確，市府依空汙法再次裁罰，以最高罰2000萬元進行處分，並將負責人函送司法機關偵辦。

盧秀燕今天出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮受訪指出，中火平均一部機組一天需投入約4000公噸的煤炭，製造嚴重空汙，尤其全國供電目前充裕呈綠燈等級，備轉容量率10%以上，不解為何台電要急著重啟3號燃煤機組，對市民健康造成傷害。

台電表示，三號機完成環保改善，空汙排放符標準，3月底負載屢創高峰，加上水情不佳，影響水力發電，三號機上線合法且確保備轉容量維持在10%以上，增加調度彈性。

對此，環團質疑目前旱象已嚴峻，此時再增燃煤機組運作非常不當，也凸顯政府無能，建議中央、地方積極協調能源轉型。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，政府因應缺電問題，應合理調整電價，藉此引導節能、省電；就像分區限水後，民眾就會主動儲水、省水。他支持台中市府對中火開罰，燃煤機組無論如何都不應再增加。

中火三號機確認昨晚投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，且已併聯...
中火三號機確認昨晚投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，且已併聯發電。（圖：台中市環保局提供）
台中火力發電廠3號機6日開始投煤發電，台中市政府環保局派員進廠稽查後，確認3號機...
台中火力發電廠3號機6日開始投煤發電，台中市政府環保局派員進廠稽查後，確認3號機已投入生煤進行發電，將依違反「空污法」開罰台幣2000萬元罰鍰。（台中市政府提供）

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