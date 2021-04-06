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才說不反對…綠委動員否決太魯閣號究責提案 藍批無恥

記者劉宛琳／即時報導
台鐵太魯閣號造成50名乘客死亡重大災難，國民黨立院黨團6日上午提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍撤職負政治責任下台。（記者曾吉松／攝影）
台鐵太魯閣號造成50名乘客死亡重大災難，國民黨立院黨團6日上午提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍撤職負政治責任下台。（記者曾吉松／攝影）

針對台鐵太魯閣號出軌事故，民進黨立院黨團上午以人數優勢否決國民黨所提有關政院應負政治責任及成立委員會調查之公決案。國民黨抨擊，發生國人死傷如此慘重的重大人禍，民進黨卻動員立委否決在野黨提出究責與調查的提案，反映出蔡政府只知卸責、毫無檢討自省的心態。執政者拒絕負起應負的責任，也不敢調查事故真相，又如何撫慰死傷者及家屬？

國民黨質疑，民進黨團總召柯建銘剛在上午受訪表示，這樣的大事情要成立調閱小組，「基本上我們的態度不會反對」。但國民黨團的提案隨即在院會表決時遭綠營以人數優勢否決，柯建銘公然自打耳光，國民黨予以嚴厲譴責。

國民黨強調，提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任下台，且立院應成立事故調閱委員會調查事故原因，不知有哪一點不當？請問民進黨動員否決，難道是認為蘇揆、林佳龍不用負責？還是認為不用查清事故原因？

國民黨批評，民進黨的杯葛，讓國人再次看到這個政黨的卸責與心虛。事故死難者家屬嗆蔡英文總統「每次都說聽到卻不改進」，真的是全民最沉痛的心聲。

國民黨 民進黨 台鐵

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