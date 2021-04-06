才說不反對…綠委動員否決太魯閣號究責提案 藍批無恥

台鐵太魯閣號造成50名乘客死亡重大災難，國民黨立院黨團6日上午提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍撤職負政治責任下台。（記者曾吉松／攝影）

針對台鐵 太魯閣號出軌事故，民進黨 立院黨團上午以人數優勢否決國民黨 所提有關政院應負政治責任及成立委員會調查之公決案。國民黨抨擊，發生國人死傷如此慘重的重大人禍，民進黨卻動員立委否決在野黨提出究責與調查的提案，反映出蔡政府只知卸責、毫無檢討自省的心態。執政者拒絕負起應負的責任，也不敢調查事故真相，又如何撫慰死傷者及家屬？

國民黨質疑，民進黨團總召柯建銘剛在上午受訪表示，這樣的大事情要成立調閱小組，「基本上我們的態度不會反對」。但國民黨團的提案隨即在院會表決時遭綠營以人數優勢否決，柯建銘公然自打耳光，國民黨予以嚴厲譴責。

國民黨強調，提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任下台，且立院應成立事故調閱委員會調查事故原因，不知有哪一點不當？請問民進黨動員否決，難道是認為蘇揆、林佳龍不用負責？還是認為不用查清事故原因？

國民黨批評，民進黨的杯葛，讓國人再次看到這個政黨的卸責與心虛。事故死難者家屬嗆蔡英文總統「每次都說聽到卻不改進」，真的是全民最沉痛的心聲。