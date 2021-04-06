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黑白集／吳宏謀有示範 扛責請辭再另外酬庸

黑白集
交通部長林佳龍。(本報資料照片)
交通部長林佳龍。(本報資料照片)

太魯閣號釀成重大傷亡，交長林佳龍「口頭請辭」，府院同調稱「現在不是時機點」。這不奇怪，兩年多前，前交長吳宏謀即已示範過「不是時機點的請辭」。不論准不准辭，所謂「扛起政治責任」，都只是演戲罷了。

當年吳宏謀請辭，是為了普悠瑪出軌事件。當時的行政院長賴清德加以「慰留」，理由是「還在救災，很多事要他處理」，和這次的台詞如出一轍。拗了一個多月，吳宏謀終於請辭獲准，只是多了兩個「畢業同學」—農委會主委林聰賢和環保署長李應元一起謝幕。

下台絕非終點，吳宏謀後來出任「中華郵政董事長」，林聰賢成了「畜產會董事長」，李應元則成了「駐泰國代表」，每個待遇都不下部長。先用「請辭」擋批評，「准辭」設停損，最後用「酬庸」回報他們擋子彈，只要以政府的大局為重，一切都好說。

不同的是，兩年前還可以用「馬維拉」當神救援；如今蔡政府已執政五年，難以甩鍋，只好用「救災為先」擋子彈，連蔡總統也說「別過度揣測」，好像外界檢討會干擾救災似的。

林佳龍宣稱要扛責，下台或成定局；但有吳宏謀等人的典範在前，他其實不必太憂心。連市長落選，蔡英文都能指責台中人「選錯人」；等風頭過了，自可徐圖再起，別怕被虧待。

賴清德 華郵 蔡英文

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