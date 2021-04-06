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蘇貞昌不聞不問 台鐵體檢報告卡政院

台灣新聞組／台北6日電
針對太魯閣號事故，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，提出十大質疑。(記者曾原信／攝影)
針對太魯閣號事故，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，提出十大質疑。(記者曾原信／攝影)

太魯閣號事故造成重大傷亡，各界呼籲台鐵改革聲浪再起；國民黨主席江啟臣表示，分層究責只是基本，檢討改革才是重點，國民黨要求台鐵提出這次工程的「施工防災計畫」及「交通維持計畫書」，主張懲處台鐵失職人員。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍及國民黨立委洪孟楷昨天在立法院開記者會。鄭麗文指出，2018年普悠瑪列車翻覆事故，蔡總統、行政院強調痛定思痛，並成立行政院層級的台鐵總體檢專案小組，但隨著時任行政院長的賴清德卸任院長後，蘇貞昌上台後卻不聞不問，蘇貞昌欠民眾一個交代。

鄭麗文表示，總體檢報告出爐後，但行政院卻未核定，若有按報告改善邊坡，今天不需喪失多條寶貴人命。

林佳龍也不解 只好自行公布

「台鐵總體檢報告」遲遲沒有公布，就連交通部長林佳龍也曾公開表示「不解」。民進黨人士形容，過程中交通部幾乎被行政院「已讀不回」；直到2019年9月，交通部因為等不到行政院「核定」，只好自行在官網公布「台鐵總體檢報告」，但由於該小組由行政院召集，為何不由行政院公諸於世，也被質疑。

行政院昨天公開回應該報告「不用核定」，但知情人士指出，不核定等於報告做完之後就將各部會「放生」，交通部只能針對自己列管事項進行追蹤，無法要求各部會配合其他改革。

至於國民黨團將在交通委員會提出成立調閱小組調查，民進黨團回應，該有的政治責任，民進黨都不會廻避，但國民黨不要動不動就要成立調閱小組，干擾目前司法及運安會調查進度。

台鐵 國民黨 民進黨

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