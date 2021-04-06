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太魯閣號慘劇 藍委直指政府殺人：蘇貞昌應下台

台灣新聞組╱台北6日電
針對太魯閣號事故是否負起政治責任？行政院長蘇貞昌表示，政府要負責任、要做的事很多，現在搶救傷患、搶通現場最要緊。(記者林伯東／攝影)
針對太魯閣號事故是否負起政治責任？行政院長蘇貞昌表示，政府要負責任、要做的事很多，現在搶救傷患、搶通現場最要緊。(記者林伯東／攝影)

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，國民黨立法院黨團昨天列出十大疑點直指「政府殺人」，藍委喊國賠，並要求交通部長林佳龍、台鐵局代局長祁文中應下台並送監察院調查、彈劾，行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台；明天在立法院交通委員會，國民黨團也將提出成立調閱小組。

國民黨團記者會後，蘇貞昌下午赴台鐵視察中央災害應變中心。是否負政治責任？蘇未正面回應，僅強調政府要負責任、要做的事很多，現在搶救傷患、搶通現場最要緊。

太魯閣號事故也讓台鐵改革議題再起。2018年10月普悠瑪號出軌意外後，行政院完成「台鐵總體檢報告」，近日傳出2019年「賴下蘇上」後，行政院遲未核定報告；蘇貞昌昨駁斥，報告完成後三天就交各部會執行，有人透過錯誤訊息「帶方向」。

蘇貞昌表示，這麼大災難，還有人透過錯誤訊息帶風向很不應該，總體檢報告完成後三天，就由政院秘書長交各部會執行，要改善的144項中，已執行完畢並解除列管109項，後續中長程改善事關牽涉問題很多，都持續進行。

但是如果行政院不核定，如何要求各部會配合改革？蘇內閣真以為一切推給「陰謀論」就能卸責沒事？蘇內閣如今的回答，並不符合當初成立「台鐵總體檢專案小組」的初衷。如果沒有太魯閣號事故，當初針對普悠瑪號事故提出的「台鐵總體檢報告」流落何方，恐怕也不會被重視、檢討。

蘇貞昌自2019年上任以來，施政作風以強勢著稱，對於人事、資源一把抓，民進黨內並非無怨言，各派系甚至因為不滿「資源分配不均」，不滿情緒都在悶燒中，但黨內無人敢挑戰；但這次太魯閣號民怨四起，面對外界質疑，蘇貞昌的領導風格再受檢驗，蘇內閣若再維持高姿態，只會忙著反擊，把問題都推給「政治操作」，難保台鐵之火不會燒向自己。

台鐵 太魯閣號 國民黨

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