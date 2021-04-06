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「有政府，能做事」？衛福部搞募款 被轟人禍包裝成天災

台灣新聞組／台北6日電
衛福部長陳時中昨強調，對太魯閣事故的捐款「絕不會替政府付錢」。（記者林伯東／攝影）
衛福部長陳時中昨強調，對太魯閣事故的捐款「絕不會替政府付錢」。（記者林伯東／攝影）

針對台鐵太魯閣號事故，衛福部4月3日緊急設立賑災專戶，但遭受網友質疑，這非天災而是人禍，且國家工程出錯，政府理應負起所有責任，怎會跳出來募款，要人民捐錢補洞？執政者不做改革反而募款，不免被聯想為企圖將人禍包裝成天災，迴避失職責任。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，這次不是政府主動發起勸募，係因接到太多熱心民眾詢問，想盡一分心力，衛福部因此提供既有帳號供民眾捐款。衛福部長陳時中昨天下午出席台鐵記者會，說明捐款情形，他強調，這些捐款「絕對不會替政府付錢」，政府本來該負責的、人禍賠償等部分，都有既有法定方式處理。

台鐵事故第二天，衛福部立刻成立捐款帳戶，蔡賴蘇都宣布捐一個月薪水，各界也有不少人響應。但蔡賴蘇身為中央執政者，本是最該為這起事故負責的政治人物，過去該做的改革不做，捐款的行為，不免被聯想為企圖包裝成天災，移轉這場政府怠惰造成的人禍。

2018年10月普悠瑪翻覆事件發生後，外界湧現台鐵公司化聲浪，儘管交通部長林佳龍曾公開喊話，「台鐵公司化關鍵在府院決心」，也曾建議行政院提高層級組成跨部會改革推動小組。但過去這兩年多來，不論是賴清德或蘇貞昌，都沒有對台鐵改革盡過心力，更遑論蔡總統。

衛福部成立捐款帳戶，也引起質疑，有民眾在PTT發文質疑「恕我愚昧，台鐵事故為什麼要捐款？」引發網友熱議，但隨即有網軍大舉出動扭轉風向，並舉八仙氣爆新北市也募款為例混淆視聽，但八仙氣爆是私人辦的活動，也是在私有場域，受害者可能拿不到全額賠償；對比台鐵事故，兩者根本不可相提並論。

蔡賴蘇是最大的權力擁有者，該做的是事先的改革，而非事後的捐款，更別想把人禍移轉成天災，迴避該有的政治責任。

台鐵 陳時中 賴清德

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