黑白集／誰給罹難兒多點時間

太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員出動大型吊掛機具，將卡在隧道內的車廂拖出。(記者余承翰／攝影)

太魯閣號 發生慘重災難，外界矛頭皆指向交通部長林佳龍，要求他立刻下台負責。林佳龍卻一再閃避，要求「再給我多一點時間」，該負之責不會逃避。林佳龍上任兩年多，台灣 不斷發生重大的鐵公路事故，他還有臉再做下去嗎？

這次太魯閣號的罹難者半數以上是不到四十歲的年輕人，有五、六歲的幼童，還有多名在學的運動好手。在劫難中，許多亡者肢體擠壓變形，有人身首分離，搜救人員及遺體修護師在現場努力為他們拼回大體，都哀慟難以自抑。這種時候，林佳龍卻厚顏要求多給他一點時間，但誰能給那些罹難兒多一點時間？

林佳龍因普悠瑪出軌事件而獲得交長職位，他卻不把安全列為首務，一心只好大喜功地推動高鐵南延北伸。試想，若以高鐵的速度，發生這次太魯閣號意外，傷亡豈不要加倍慘重？交通便捷固然重要，但東部人更期待的，是一條「安全」的回家道路。撒千億台幣建高鐵，只是林佳龍鋪平自己仕途的機會罷了！

西濱發生21輛車連環追撞，外界才發現全長三百公里的快速路只有一支濃霧警示器；台鐵 維修車撞上自己的道班工人，人們才知道台鐵內部作業根本未照規章行事。交通部長的責任不在災難善後，一個不關心行的安全的部長，沒理由再留任。