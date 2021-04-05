我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

黑白集／誰給罹難兒多點時間

黑白集
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員出動大型吊掛機具，將卡在隧道內的車廂拖出。(記者余承翰／攝影)
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員出動大型吊掛機具，將卡在隧道內的車廂拖出。(記者余承翰／攝影)

太魯閣號發生慘重災難，外界矛頭皆指向交通部長林佳龍，要求他立刻下台負責。林佳龍卻一再閃避，要求「再給我多一點時間」，該負之責不會逃避。林佳龍上任兩年多，台灣不斷發生重大的鐵公路事故，他還有臉再做下去嗎？

這次太魯閣號的罹難者半數以上是不到四十歲的年輕人，有五、六歲的幼童，還有多名在學的運動好手。在劫難中，許多亡者肢體擠壓變形，有人身首分離，搜救人員及遺體修護師在現場努力為他們拼回大體，都哀慟難以自抑。這種時候，林佳龍卻厚顏要求多給他一點時間，但誰能給那些罹難兒多一點時間？

林佳龍因普悠瑪出軌事件而獲得交長職位，他卻不把安全列為首務，一心只好大喜功地推動高鐵南延北伸。試想，若以高鐵的速度，發生這次太魯閣號意外，傷亡豈不要加倍慘重？交通便捷固然重要，但東部人更期待的，是一條「安全」的回家道路。撒千億台幣建高鐵，只是林佳龍鋪平自己仕途的機會罷了！

西濱發生21輛車連環追撞，外界才發現全長三百公里的快速路只有一支濃霧警示器；台鐵維修車撞上自己的道班工人，人們才知道台鐵內部作業根本未照規章行事。交通部長的責任不在災難善後，一個不關心行的安全的部長，沒理由再留任。

太魯閣號 台鐵 台灣

上一則

趙少康點名蘇貞昌 負起閣揆政治責任

下一則

觀察站／從普悠瑪到太魯閣…誰讓起司洞串成致命傷？

延伸閱讀

太魯閣號第五節車廂凌晨拖出隧道 前段明顯變形

太魯閣號第五節車廂凌晨拖出隧道 前段明顯變形
林佳龍深夜發文首曝辭職歷程：不戀棧、內心極痛楚自責

林佳龍深夜發文首曝辭職歷程：不戀棧、內心極痛楚自責
太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分
蔡英文向罹難者上香 家屬淚吼：妳每次都聽到，都不改進

蔡英文向罹難者上香 家屬淚吼：妳每次都聽到，都不改進

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船