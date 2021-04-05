趙少康點名蘇貞昌 負起閣揆政治責任

行政院長蘇貞昌被點名，也要為太魯閣號事故下台。（記者林伯東／攝影）

針對太魯閣號撞車重大事故，府院證實交通部長林佳龍已口頭請辭。國民黨表示，負起政治責任只是作為執政黨的基本下限，徹查系統性原因與督導責任才是根本。民進黨 立委高嘉瑜認為，負起政治責任的層級越高，才會讓民眾感到政府的重視。不過，民進黨立委許智傑表示，辭職哪是負責？呼籲林佳龍「有種就留下來把台鐵 民營化」。

但中廣董事長趙少康認為，政務官辭職不是拋試探氣球，除了口頭，林佳龍應該立刻提出書面辭呈，行政院長蘇貞昌也要負起閣揆的政治責任，下台負責也不為過；蘇、林幹了多年，都沒有把台鐵整頓好，台鐵慘劇的善後，又何需他們來解決？

學者則表示，政務官本應為重大事故負政治責任，但再換一次交長就能改善台鐵？太魯閣事故也反映台灣 一向不注重安全，非交通部長或誰下台就可改善，要從教育著手並導入安全觀念。

事故發生後，林佳龍多次在臉書說明救災進度，每篇貼文皆有綠營黨公職前來加油打氣。東華大學民族事務與發展系教授施正鋒表示，這是民進黨的取暖文化，在網路操作，也反映民進黨公共安全等正經事做不好，只剩「網路治國」。