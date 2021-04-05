太魯閣號慘劇／林佳龍請辭：痛楚自責 府院：現在非時間點

林佳龍表示，「該負責任的事情，不會迴避」。（記者王燕華／攝影）

台鐵太魯閣號 撞車事故傷亡慘重，外界關注政治究責。交通部長林佳龍已向蔡英文總統與行政院長蘇貞昌口頭請辭，府院4日都予證實，但也一致表達「現在不是談這個問題的時間點」。

林佳龍在4日深夜在臉書發文表示，他先是一個人，才是一個交通部長，他責無旁貸必須承擔一切責任，他第一天就向總統、院長請辭，「我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」，強調那麼多罹難與身心受創的旅客及家屬，以及全體國人共同受傷的心靈，「都令佳龍內心極為痛楚與自責」

林佳龍說，第一天即說會承擔一切政治責任，如同媒體所報導，當時即已向總統及院長請辭，這數日的批評本應概括承受，「我們做得不夠好，我們改革的腳步不夠快，必須接受社會批判」，辭職是最基本的負責，「我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」，他在現場看到的是不斷湧入的民間救援力量，這股善念超越所有政治口水，期盼台灣 社會能走出傷痛，回歸理性的國家政策討論，「我們能給罹難者最大的補償就是加速改革腳步，讓搭乘台鐵的乘客能得到一份安心」。

林佳龍說，會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。

行政院發言人羅秉成說，蘇貞昌3日接獲林佳龍口頭請辭電話，蘇揆肯定林負責任的態度，但現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

總統府發言人張惇涵表示，林佳龍已表達立場，蔡總統肯定林負責任的態度，但目前搶修工作還在進行，還不是談論這個問題的時間點。

林佳龍4日上午九時許抵達隧道口勘察搶修進度，被媒體問到已口頭請辭時，若總統慰留，會考慮嗎？林佳龍說，現在不是談個人去留的事。

台鐵太魯閣號撞車事故釀50死，林佳龍在事發第一天就向總統府口頭請辭，但由於救災還沒結束，也還需要善後，林佳龍認為不能在此時一走了之；「龍團隊」事發以來更陷入低氣壓，還傳出林佳龍跟著救災人員進入血肉模糊的車廂後受到嚴重衝擊，並感到自責。

林佳龍前天深夜也發文重申，「請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避」，強調無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由。