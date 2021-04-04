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「同居門」風波 王定宇難當海派「母雞」

記者蔡晉宇／台北4日電
民進黨立委王定宇（右）爆發「同居門」事件，海派大阿哥地位宛如被「奪嫡」，可能由與高雄市長陳其邁交好的立委趙天麟（左）接棒。（本報資料照片）
民進黨立委王定宇（右）爆發「同居門」事件，海派大阿哥地位宛如被「奪嫡」，可能由與高雄市長陳其邁交好的立委趙天麟（左）接棒。（本報資料照片）

民進黨立委王定宇和民進黨發言人顏若芳爆發「同居門」，後續政治效應逐漸發酵，不只「海派」大阿哥地位受影響，連台南領頭羊的角色都受到地方質疑。派系人士說，王定宇在同居事件受重傷，大阿哥的政治身分形同被「奪嫡」。

據指出，王定宇原是「湧言會」七人小組召集人，地位猶如「海派」大阿哥，但事件爆發後，王定宇和顏若芳已多次「因故」缺席派系會議，目前由立委趙天麟代為召集；雖然王定宇仍積極經營臉書，發表各式評論，但公開行程已不若過往活躍。

一位民進黨南部立委表示，由於2024年才會改選立委，預料該事件不會影響到王定宇連任台南立委，但觀察事發後，王定宇臉書貼文按讚數有明顯下滑，顯示還是有一定傷害。

不只王定宇受影響，海派原先布局2022年南二都推派新人參選議員，希望透過王定宇發揮「母雞帶小雞效應」，如今母雞出狀況，也讓派系傷透腦筋。據指出，海派原擬2022年在台南、高雄推出六至七位新人角逐議員黨內初選，原先預計由王定宇舉行合體記者會，短期內恐生變。

綠營人士表示，王定宇去年就啟動各選區布樁，也在台南市東區推出特定議員支持人選，北區和中西區選區也有規畫人選，但「同居門」事件後，不僅派系內部人士認為王定宇短時間內身分不合適，打算參選2022議員的海派新人也自嘲說，「有上錯船的感覺」。

據了解，目前海派擬由趙天麟接手推出這批新人，但目前最大問題是，趙身兼民進黨高雄市黨部主委，恐被挑戰行政不中立的問題，埋下派系角力。

派系人士說，海派與高雄市長陳其邁交好，陳參選市長補選時，趙天麟即擔任競選總幹事，早已讓新潮流系有危機意識；加上趙天麟成功操盤「反罷捷」，力挺高雄市議員黃捷度過罷免難關，都讓地方見識到趙天麟在高雄的政治能量。

若趙天麟明年親自推薦海派新人參選議員，此舉必將牽動黨內派系敏感神經；新系人士已揚言「不會坐視不管」，一定會把問題點出來。

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