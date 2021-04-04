黑白集／三接外推 推不掉能源轉型失敗責任

圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。（記者許正宏／攝影）

藻礁公投 勢在必行，閣揆蘇貞昌首度要求評估桃園觀塘工業園區中油第三天然氣 接收站（三接）外推方案，行政院稱蘇揆釋出善意。確實，比起經濟部長王美花恐嚇多燒煤、農委會主委陳吉仲閉門搞摸頭，蘇貞昌的回應好多了。但珍愛藻礁公投領銜人潘忠政直言，「說實在，不夠善意」。

珍愛藻礁公投主文明白詢問民眾是否同意中油三接遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，並清楚註明海岸的範圍，及由海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域。但蘇貞昌指示評估的外推方案，卻只離岸1000至1500米，完全不符合公投主文內涵，因此潘忠政指若未來蔡政府基調都如此，「不必溝通了」。

按照蘇貞昌要求評估的外推方案，只保護了五分之一的藻礁；1000米以外海域的藻礁，仍可能遭到三接工程毀滅性的破壞。蘇貞昌只釋放了五分之一的善意，就把保護藻礁的責任全部外推。

如果搶救大潭藻礁行動聯盟與蔡政府的談判結果，只是從原先三接面積大小，轉到外推多遠，而不是三接遷址，到時要說與陳吉仲的密談未被摸頭，誰會相信？難怪潘忠政說「退讓就遺臭萬年」。

蔡政府如果認為三接勢在必行，何妨直球對決正面迎戰公投案？否則就應認真考慮三接離開大潭藻礁的替代方案，才能展現執政擔當。只想三接外推，一定推不掉破壞藻礁與能源轉型失敗的責任。(轉載自聯合報)