我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

黑白集／三接外推 推不掉能源轉型失敗責任

黑白集
圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。（記者許正宏／攝影）
圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。（記者許正宏／攝影）

藻礁公投勢在必行，閣揆蘇貞昌首度要求評估桃園觀塘工業園區中油第三天然氣接收站（三接）外推方案，行政院稱蘇揆釋出善意。確實，比起經濟部長王美花恐嚇多燒煤、農委會主委陳吉仲閉門搞摸頭，蘇貞昌的回應好多了。但珍愛藻礁公投領銜人潘忠政直言，「說實在，不夠善意」。

珍愛藻礁公投主文明白詢問民眾是否同意中油三接遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，並清楚註明海岸的範圍，及由海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域。但蘇貞昌指示評估的外推方案，卻只離岸1000至1500米，完全不符合公投主文內涵，因此潘忠政指若未來蔡政府基調都如此，「不必溝通了」。

按照蘇貞昌要求評估的外推方案，只保護了五分之一的藻礁；1000米以外海域的藻礁，仍可能遭到三接工程毀滅性的破壞。蘇貞昌只釋放了五分之一的善意，就把保護藻礁的責任全部外推。

如果搶救大潭藻礁行動聯盟與蔡政府的談判結果，只是從原先三接面積大小，轉到外推多遠，而不是三接遷址，到時要說與陳吉仲的密談未被摸頭，誰會相信？難怪潘忠政說「退讓就遺臭萬年」。

蔡政府如果認為三接勢在必行，何妨直球對決正面迎戰公投案？否則就應認真考慮三接離開大潭藻礁的替代方案，才能展現執政擔當。只想三接外推，一定推不掉破壞藻礁與能源轉型失敗的責任。(轉載自聯合報)

藻礁 公投 天然氣

上一則

「同居門」風波 王定宇難當海派「母雞」

下一則

衛福部搶購奎寧失策 免費送全台6607家社區藥局

延伸閱讀

新聞評論／太魯閣號撞車難道不是人禍 該擔責的豈止林佳龍

新聞評論／太魯閣號撞車難道不是人禍 該擔責的豈止林佳龍
台鐵太魯閣號出軌36死 蘇貞昌：致上最大歉意

台鐵太魯閣號出軌36死 蘇貞昌：致上最大歉意
藻礁爭議求解套 蘇貞昌交辦評估三接外推 環團：絕不退讓

藻礁爭議求解套 蘇貞昌交辦評估三接外推 環團：絕不退讓
與陳吉仲會談 環團：無法感受府方保護藻礁決心

與陳吉仲會談 環團：無法感受府方保護藻礁決心

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

2021-04-03 22:57
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議