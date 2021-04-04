新聞評論／作踐公視 文化部長「提頭來見」也賠不起

立委質疑國際影音平台計畫「一直轉彎」，文化部長李永得2日發下豪語說，若8月未開播，「我提頭來見」。（記者林澔一／攝影）

文化部國際影音平台計畫波折不斷。前導計畫原本委託公視執行，卻因程序與正當性等爭議太大，改由中央社承接；限制性招標原本邀請公視獨家投標，卻因提案未設獨立組織營運而遭否決，公視出局。預計今年上半年上路的國際影音平台，至今還找不到執行團隊，文化部長李永得卻在立法院賭重誓，如果8月未開播，「提頭來見」，「保證下台一鞠躬」。

國際影音平台傳播台灣 價值，朝野多不反對，但由誰執行、如何執行，則仁智互見。不過，文化部推動國際影音平台計畫，卻不斷傳出政治黑手干預的疑慮；去年委託公視執行相關前導計畫，在適法性、正當性與程序上，也都備受質疑。因為根據公視法，公視成立目的是為國內公眾服務，並不包括為政府進行大外宣；公視屬於國民全體，經營獨立自主，並不是政府電視台，接受政府委託搞大外宣，政治黑手可能順勢伸入公視；而前導計畫委託案未經公視董事會同意，程序上疑點重重。最後文化部終止委託，改由中央社承接執行。

對照去年總統府疑遭駭「密件」爆出府院布局公廣集團人事，以及蔡英文 總統所提「英語電視台」構想等內容，說明了在政治黑影下推動的國際影音平台計畫，為何可以踐踏程序正義，無視公視的獨立與價值。府方雖否認「密件」真實性，但以NCC「配合處理中天」的情節，無一不照劇本走，對於「密件」真偽，人民心中自有一把尺。同樣，公視高層為執行國際影音平台前導計畫，瞞著現任董事會，卻去找「密件」中的「未來董事長」討論，不但作踐公視的獨立與價值，更顯示政治干預之說不是空穴來風。

正因如此，當文化部開出限制性標規邀請公視獨家投標，卻發生公視提案不符標規出局的意外時，就有綠委認為公視不把招標當一回事，對文化部是一種汙辱，也有藍委懷疑公視是「技術性自殺」。不論實情如何，對李永得而言，都像其自承的「受傷很重」；但比起公視幾經折騰，獨立與價值飽受摧殘，政客的傷痕根本無足輕重。何況政治黑影依舊在，國際影音平台從構想到推動，早已扭曲變形，如果開播還遙遙無期，李永得終究必須提頭去見蔡英文和蘇貞昌；綠委不必擔心李永得「賭太大」，即使立院不究責，李永得還是無法向蔡蘇交代。

李永得原希望公視整合中央社和央廣，共組大外宣國家隊；如今排除公視，大外宣國家隊變換隊形，最快方式可能是仍採限制性招標，邀中央社替補。其實中央社為國家通訊社，原有「促進國際對我國之瞭解」的任務，但其國際影音製播經驗與能力，外界多持保留態度；中央社執行前導計畫的內容方向，似也與文化部預期有落差。李永得受命為蔡英文打造夢想的大外宣國家隊，但先發投手有力無心，後援投手有心無力，場邊教練又習慣把手伸進場內攔打投捕，如果為開播而開播，國際影音平台上路不難，難在如何保證品質與續航。

國際影音平台，從蔡英文起心到李永得推動，揮不去政治黑影。李永得對國際影音平台開播很有信心，外界卻對公視能否保住獨立疑慮重重；蔡英文對國際傳播台灣價值興味盎然，外界卻對大外宣可能出口轉內銷變成大內宣憂心忡忡。李永得以部長職位自納軍令狀，聽來堅決，看來壯烈；但風蕭水寒，不還的壯士卻恐是公視的獨立與價值。當公共媒體與政治應有的「一臂之遙」被取消了，李永得提了人頭來見也賠不起。