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黑白集／旅遊泡泡吹破 蔡政府穩賺不賠

黑白集
台帛旅遊泡泡首發團的旅客拿著陰性報告通關。(記者鄭超文／攝影)
台帛旅遊泡泡首發團的旅客拿著陰性報告通關。(記者鄭超文／攝影)

一周前，帛琉旅遊泡泡傳出一上架即「秒殺」；但出發當天，座位卻沒坐滿，第二團也僅十人報名。政府把泡泡吹那麼大，還宣稱要再闢「關島泡泡」；一經市場檢驗，卻是輕碰即破。

原因很清楚：並不是民眾旅遊的饑渴還沒漲到臨界點，也不是帛琉不好玩，而是價格貴得不合理，更要命的是各種管制太嚴。首發團4天3夜的行程，要提早6小時到機場受檢；回國後，還要接受「5加9」的自主健康管理。試問，誰會為四天旅遊，付出14天的不自由為代價？

首發團旅客被要求上午8點半就到機場報到，飛機下午2點半才起飛，晚間7點多才抵達帛琉，第一天就這樣泡湯了。最後一天回程，大概也是全耗在檢疫及行政程序。加加減減，四天三夜就僅剩兩天旅遊；泡泡再美，旅客也經不起這樣的折騰。

也難怪，據稱首發團多為企業贊助，約僅20人是自費報名。後來旅行社降價求售，仍乏人問津；癥結就在，就算不必自掏腰包，員工還得賠上14天自主健康管理，太不划算！

儘管泡泡吹破，但有人仍穩賺不賠，那就是藉此大肆宣傳美國駐帛琉大使倪約翰訪台的蔡政府。賠了業者和旅客，沒賠到政府，就算賺到了。當然，如果政府願意像賣鳳梨那樣拿出台幣10億元補貼，這個泡泡還是有救的。

機場 美國 倪約翰

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