藻礁爭議求解套 蘇貞昌交辦評估三接外推 環團：絕不退讓

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

藻礁 爭議未歇，行政院長蘇貞昌首度要求評估三接外推方案，昨天特別交代經濟部和相關部會研究。但珍愛藻礁公投 領銜人潘忠政回應，外推方案從來不是公投發起方可接受的方案，也不符合公投主文內涵，他「不會退讓」，否則遺臭萬年。

行政院指蘇貞昌此舉是釋善意，潘忠政認為「說實在，不夠善意」，甚至指若未來蔡政府基調都如此，「不必溝通了」，三接站就是要遷離，呼籲政府尊重這麼多公投連署人意志。

三接外推方案由環境律師、環保署前副署長詹順貴日前提出，將三接觀塘現址再往外海推移至離岸1000至1500米，目前為離岸742米。詹順貴說，除設棧橋長距離避開有柴山多杯孔珊瑚或其他等敏感棲地，停泊碼頭、南北與外防波堤也以沉箱方式施工，降低浚挖與填土對可能有的礁體影響。

據了解，蘇貞昌昨在行政院會結束後召集副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人討論，基於能源轉型必要性，各縣市已對燃煤量限制，2025年又面臨核電廠除役，若三接無法如期接軌，將影響供電穩定。

為了尋求藻礁與供電雙贏，政院認為應慎重評估部分環團所提出的外推方案。蘇貞昌特別交代經濟部就外推方案實際評估，就工程期程、所需經費，過渡期的電力調配，以及是否能滿足公民團體的訴求來做考量。行政院發言人羅秉成說，這是政府秉於最大的誠意與善意，對部分環團的意見做評估，若各部會達成共識，認為有可行性，有助於與環團後續對話。

經濟部官員表示，學者專家願意提方案都是好事，這樣才有機會開啟對話；例如三接外推、在林口港設置浮動式天然氣 接收站（FSRU）等方案，經部都會去評估；事實上，環團曾提出要三接改建於台北港，經部也是經過評估後，回覆其並非最好選項的理由。

但公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」潘忠政說，「所有沒有離開大潭藻礁的都不是可行方案」，他不會退讓，這是最基本底線，「退就遺臭萬年」。由於桃園藻礁地形向海延伸範圍至少有五公里，所以行政院若評估三階外推方案，至少要外推五公里才行。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，跟政府討論藻礁議題的環團，不只有公投發起方，其他環團確實有外推主張，但公投發起方絕不可能跟政府說接受該方案，他們面對的是70萬連署人的託付。

蔡雅瀅表示，希望政府好好評估符合公投主文的替代方案，很多學者專家都提出各方案，包括浮動式接收站、加強節約等中短長期作為，應全面評估，「不要只評估在原地小小外推。」