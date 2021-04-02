華視進駐52台 趙少康怒批：NCC可以廢了

中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）通過華視進駐中天新聞台空出的有線電視52台，與總統府流出的駭客密件雷同。中廣董事長趙少康昨天批評，黨政軍做媒體，公廣集團越搞越大，獨立機關比不獨立機關還糟，「NCC可以廢了」。國民黨 立院黨團總召費鴻泰說，號稱獨立機關的NCC在蔡政府上來後已成東廠，「現在NCC是個屁」。

費鴻泰表示，根據駭客密件，NCC主委陳耀祥被行政院要求下架中天新聞台，總統府流出密件也說陳很聽話，還有兩個學者當NCC委員會配合處理，如今一一實現；陳耀祥是學者出身，如今良心都不見了，這些NCC委員還好意思待在位置上，後代子孫看到都覺得厚顏無恥。

黨團書記長鄭麗文說，如同大陸媒體要「姓黨」一樣，現在台灣 媒體都「姓綠」了，這是台灣民主之恥。華視資格不符，卻硬是出線，NCC做法就好像開除合格考上台大的學生，換一個考不上台大的學生入學，然後說要再幫他補習三年，「先上車後補票」。

黨團副書記長鄭正鈐表示，華視虧損連連，財力與人力都不足以支撐有線電視新聞台規模，NCC卻說給三年時間，看能不能符合條件，把52頻道當兒戲。

鄭正鈐質疑，台視原也想搶52台，願給系統台一戶2元台幣費用，華視只能給0.3元，最後華視上位卻稱沒政治力介入？虧損的華視現在要找更多的人員、設備，錢要從國庫補入？

國民黨團副書記長陳玉珍質疑，民進黨 湧言會掌54台發言權，行政院長蘇貞昌也想掌媒體，52台變成派系爭奪利益、鬥爭禁臠，台灣新聞自由若因民進黨派系鬥爭回到黨政軍介入媒體，對國家民主與自由都是傷害。