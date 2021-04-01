新聞評論／眼淚救不了肺 愚頑政策才是殺肺元凶

藻礁公投領銜人潘忠政（右二）受農委會主委陳吉仲（右）之邀，雙方會商，在潘忠政受媒體訪問後，陳吉仲突然下樓迎接，兩人短暫寒暄。(記者林俊良／攝影)

趕在8月護藻礁 及重啟核四公投前，蔡政府將核四廠最後一批燃料棒送出台灣 ，目的就在打擊希望重啟核四民眾的希望。與此同時，農委會主委陳吉仲在一場座談中演出哽咽秀，為老同事罹患肺腺癌潸然落淚；諷刺的是，他的表態是為了挺「三接」，而不是為了護藻礁。送走燃料棒的悍然，為朋友健康哽咽的溫情，冷冷熱熱，都在為錯誤的能源政策撐腰。

但是眼淚救不了肺，冥頑不靈的能源政策才是殺肺元凶。過去幾年台灣燃煤電廠火力全開，目的是為了反核、滅核，以達到蔡總統承諾的「2025非核家園」目標。「反核」做為最高政策目標的結果，是政府的手腳跟不上眼睛，執行追不上理想；現實上則造成中南部地區空汙蔽天，罹患呼吸道及肺部疾病的人數大增。人們不僅失去了海島的藍天，也失去了健康。

被空汙侵染的肺，是陳吉仲的幾滴眼淚所能洗滌的嗎？即使鱷魚的眼淚，也沒有這麼廉價！何況，陳吉仲這回要護航的，是過去被民進黨 指為惡魔的中油和其第三天然氣接收站；他非僅未站在護藻礁這一方，且意圖壓迫環團同志向能源政策屈服。過去為了反核，民眾的健康可以犧牲；現在為了護三接，大潭的千年藻礁可以不顧。陳吉仲是情緒勒索的慣犯，眼淚掉不完；但這個撈過界的農業官員已信譽掃地，他憑什麼勒索護藻礁民眾和環團人士？

蔡政府為何派農業官員來護航能源政策，是令人好奇的事。而答案可能令人難堪：因為陳吉仲的辯詞，完全是能源官員說不出口的事；他軟中帶硬的激情表演，也是其他官員難以企及。即使是蔡總統或經濟部長，恐怕也無法把他們主事的能源政策講得那麼理直氣壯；因此只能藉助這類一知半解的官員來進行大無畏的宣傳，以避免進入貨真價實的政策辯論。

問題是，陳吉仲用「肺腺癌」將藻礁和空汙巧妙嫁接，是令人反胃的作法，對環團的專業亦毫無尊重。先檢視一下台灣目前的能源轉型進度，根據台電的統計，2020年的燃煤發電比重為36.4%，比起2016年蔡總統開始推動能源轉型的36.9%，僅僅減少了0.5%。試想，四年來民眾在健康和環境上付出了那麼大的代價，卻僅僅換得這般龜速的進展，蔡政府好意思說它的能源政策是正確而有效的嗎？

蔡英文設定的「非核家園」目標，到2025年燃煤發電的比重要降到30%；最近她發表的數字，更將這個目標推到27%。試想，過去四年燃煤發電比重減少不到1%；卻誇口未來四年可一口氣減少10%，這恐怕只有愚民才會相信吧！美好的口號誰都會說，美麗的數字誰都會編，但做不到的保證終究只是謊言，其後果卻要全民共同承擔。這幾年來，大家獻出了肺，犧牲了藍天，現在政府又要人民捐出藻礁。接下來，又是誰或什麼地方要被迫犧牲？而一旦台灣發生供電不足，政府必然下令大家「共體時艱」，又是誰將先被迫停電？

陳吉仲的話如果可以聽，農民就不會被迫休耕，全民也不必恐懼萊豬登台了。水利會被收編為公務機構並改官派，農委會無條件擁護萊豬進口，不都是他的傑作？要論殺肺元凶，不能只怪台中火力電廠，而要怪一味反核卻缺乏環境、資源、國安平衡觀念的愚頑能源政策；政府已預知跳票，仍要蠻幹到底。台灣能源98%以上須仰賴進口，民進黨偏偏選擇走一條高風險的不歸路；人民犧牲了肺和藻礁，真能換得電力嗎？