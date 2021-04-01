黑白集／NCC自摸胡 不自覺難堪？

國民黨立委鄭正鈐（右起）、費鴻泰、鄭麗文與陳玉珍，1日舉行記者會。指出NCC公然「行政指導」，先撤中天再讓華視入主52，完全失去獨立機關的中立。(記者林澔一／攝影)

中天被關台，空頻四個月的52頻道終於等到新主人。說來好笑，由華視入主，用麻將術語形容，等於是NCC「自摸胡」。NCC關中天時即指名公廣集團替補，現在它如願以償，證明自己是正港「球員兼裁判」。

若換作在賭場，NCC這種行徑，可能被指為「詐賭」。但政府機關有官符護身，NCC雖自棄「獨立」，仍有「機關」之名可供發威。這齣大戲一拖四個月，外界看不出華視比被打回票的「CNN」或「寰宇」好在哪裡，但NCC終於「胡了」，這才是重點。

華視在規模和人力不足的情況下，硬被塞進52台，多少有點打鴨子上架的味道，並不風光。尤其NCC的審議是「有條件」通過，要求華視未來三年須將人員從160人擴增為400人。這個條件是NCC打臉自己，也顯示它心虛，唯恐華視未來在眾目睽睽下硬被其他台比下去，所以先為自己留條後路。

但故事至此仍未告一段落。目前僅有15個系統台申請由華視遞補52台，加總僅124萬用戶，約全台25%有線收視戶。這個數字若解讀為支持率的話，就表示還有四分之三的民眾不贊成NCC「自摸胡」，NCC不自覺難堪嗎？

主導此事的NCC主委陳耀祥說，台灣 缺乏優質新聞，癥結在缺少公共頻道。那麼，大家不妨等著看華視如何幫大家提升品質。