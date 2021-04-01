我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

黑白集／NCC自摸胡 不自覺難堪？

黑白集
國民黨立委鄭正鈐（右起）、費鴻泰、鄭麗文與陳玉珍，1日舉行記者會。指出NCC公然「行政指導」，先撤中天再讓華視入主52，完全失去獨立機關的中立。(記者林澔一／攝影)
國民黨立委鄭正鈐（右起）、費鴻泰、鄭麗文與陳玉珍，1日舉行記者會。指出NCC公然「行政指導」，先撤中天再讓華視入主52，完全失去獨立機關的中立。(記者林澔一／攝影)

中天被關台，空頻四個月的52頻道終於等到新主人。說來好笑，由華視入主，用麻將術語形容，等於是NCC「自摸胡」。NCC關中天時即指名公廣集團替補，現在它如願以償，證明自己是正港「球員兼裁判」。

若換作在賭場，NCC這種行徑，可能被指為「詐賭」。但政府機關有官符護身，NCC雖自棄「獨立」，仍有「機關」之名可供發威。這齣大戲一拖四個月，外界看不出華視比被打回票的「CNN」或「寰宇」好在哪裡，但NCC終於「胡了」，這才是重點。

華視在規模和人力不足的情況下，硬被塞進52台，多少有點打鴨子上架的味道，並不風光。尤其NCC的審議是「有條件」通過，要求華視未來三年須將人員從160人擴增為400人。這個條件是NCC打臉自己，也顯示它心虛，唯恐華視未來在眾目睽睽下硬被其他台比下去，所以先為自己留條後路。

但故事至此仍未告一段落。目前僅有15個系統台申請由華視遞補52台，加總僅124萬用戶，約全台25%有線收視戶。這個數字若解讀為支持率的話，就表示還有四分之三的民眾不贊成NCC「自摸胡」，NCC不自覺難堪嗎？

主導此事的NCC主委陳耀祥說，台灣缺乏優質新聞，癥結在缺少公共頻道。那麼，大家不妨等著看華視如何幫大家提升品質。

台灣

上一則

與陳吉仲會談 環團：無法感受府方保護藻礁決心

下一則

AZ疫苗4•6起 開放3大族群接種 注射點增至103家

延伸閱讀

照NCC劇本演 華視「遞補中天」上架52台

照NCC劇本演 華視「遞補中天」上架52台
國際氛圍已成… 網路平台為新聞付費 朝野籲立法

國際氛圍已成… 網路平台為新聞付費 朝野籲立法
又見雙標 魏揚攻占政院無罪 庶民噴漆NCC被辦到底

又見雙標 魏揚攻占政院無罪 庶民噴漆NCC被辦到底
三立新聞一字未提王定宇緋聞 NCC要求說明

三立新聞一字未提王定宇緋聞 NCC要求說明

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

2021-03-27 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫