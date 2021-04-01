我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

華視大舉擴編 1450變正規軍幫政府護航？

台灣新聞組／台北1日電
華視一如預期進駐52台，華視總經理莊豐嘉（左）與公視代總經理徐秋華（右）攜手舉行記者會。(記者胡經周／攝影)
華視一如預期進駐52台，華視總經理莊豐嘉（左）與公視代總經理徐秋華（右）攜手舉行記者會。(記者胡經周／攝影)

華視進駐52台，遭各界質疑NCC全力相助，競爭對手台視甚至發出聲明盼求NCC能公平對待，華視總經理莊豐嘉說，「我們的新聞品質跟其他台比起來完全不輸，而且最大的差別在於我們不為哪一個老闆、財團或勢力服務，圖的是公共利益，我做不好，隨時可以下台。」

本報系聯合報報導，華視過關後，承諾包括在未來三年將員工從160人增至400人，且第一年內就要新增197位員工，包括幕前主播、幕後人員，莊豐嘉說，「我們這段時間已經談了很多人，碰到的狀況他們的意願很高，但我們還沒有上架，那他們該不該先辭，甚至要不要答應你？現在一切都沒問題了。」

華視虧損多年，且每年都虧損上億台幣，這次打入新聞主流戰場，莊豐嘉另一個盤算是，引入大量新員工，藉此改變華視舊文化。

另據台北中國時報報導，NCC要求華視未來大幅擴編，無異是給了民進黨「塞人」進華視的正當性，過去側翼可望成為正規軍，1450們更可從網軍變身成媒體人，在新開設的政論節目中替蔡政府大內宣，蓄積2022年、2024年選戰的能量。

報導指出，從NCC硬是要拔中天，急著要塞華視，可看出民進黨企圖全面掌控媒體的企圖，NCC審查過程也不難看得出護盤之心，NCC就是要華視，誰有意見都沒用，否則虧損嚴重的華視，哪有能力擴大招兵買馬？系統業者或許不得不暫時對NCC退讓，但如此犧牲的其實是收視戶權益，民意反彈也可能升高。

民進黨 中國

上一則

台版無間道 調查官涉勾結毒梟 私人金庫搜出5000萬

下一則

照NCC劇本演 華視上架52台 藍批政治考量「先射箭後畫靶」

延伸閱讀

照NCC劇本演 華視「遞補中天」上架52台

照NCC劇本演 華視「遞補中天」上架52台
嫩妻被嫌有老韻 張紀中反諷：看慣修圖的人不懂

嫩妻被嫌有老韻 張紀中反諷：看慣修圖的人不懂
國際氛圍已成… 網路平台為新聞付費 朝野籲立法

國際氛圍已成… 網路平台為新聞付費 朝野籲立法
又見雙標 魏揚攻占政院無罪 庶民噴漆NCC被辦到底

又見雙標 魏揚攻占政院無罪 庶民噴漆NCC被辦到底

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

影／台船最近不聽話？高雄百萬新船下水 傾斜險沉

2021-03-27 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫