華視大舉擴編 1450變正規軍幫政府護航？

華視一如預期進駐52台，華視總經理莊豐嘉（左）與公視代總經理徐秋華（右）攜手舉行記者會。(記者胡經周／攝影)

華視進駐52台，遭各界質疑NCC全力相助，競爭對手台視甚至發出聲明盼求NCC能公平對待，華視總經理莊豐嘉說，「我們的新聞品質跟其他台比起來完全不輸，而且最大的差別在於我們不為哪一個老闆、財團或勢力服務，圖的是公共利益，我做不好，隨時可以下台。」

本報系聯合報報導，華視過關後，承諾包括在未來三年將員工從160人增至400人，且第一年內就要新增197位員工，包括幕前主播、幕後人員，莊豐嘉說，「我們這段時間已經談了很多人，碰到的狀況他們的意願很高，但我們還沒有上架，那他們該不該先辭，甚至要不要答應你？現在一切都沒問題了。」

華視虧損多年，且每年都虧損上億台幣，這次打入新聞主流戰場，莊豐嘉另一個盤算是，引入大量新員工，藉此改變華視舊文化。

另據台北中國 時報報導，NCC要求華視未來大幅擴編，無異是給了民進黨 「塞人」進華視的正當性，過去側翼可望成為正規軍，1450們更可從網軍變身成媒體人，在新開設的政論節目中替蔡政府大內宣，蓄積2022年、2024年選戰的能量。

報導指出，從NCC硬是要拔中天，急著要塞華視，可看出民進黨企圖全面掌控媒體的企圖，NCC審查過程也不難看得出護盤之心，NCC就是要華視，誰有意見都沒用，否則虧損嚴重的華視，哪有能力擴大招兵買馬？系統業者或許不得不暫時對NCC退讓，但如此犧牲的其實是收視戶權益，民意反彈也可能升高。