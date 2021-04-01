與陳吉仲會談 環團：無法感受府方保護藻礁決心

藻礁公投聯盟領銜人潘忠政（中）31日和農委會主委陳吉仲（左）、民進黨副秘書長林飛帆（右）密談兩小時。潘忠政會後表示，公投不會撤案，他也不可能被摸頭。(記者林俊良／攝影)

藻礁公投 領銜人潘忠政等九位環團代表昨赴農委會，與農委會主委陳吉仲、民進黨副秘書長林飛帆舉行兩小時閉門會議；但環團提出三接離開大潭藻礁等八大主張，陳吉仲皆未鬆口，環團表達遺憾，甚至發出新聞稿質疑「無法感受任何府方保護藻礁的決心與繼續溝通的善意」。

潘忠政昨說，目前雙方無共識，但都希望減少空汙，藻礁公投不會撤案；如果能和蔡英文 總統見面，有可能解決相關問題。總統府發言人張惇涵說，蔡總統從2017年以來，每年都有適當時間跟環團面對面交換意見，潘忠政也有三年與會，蔡總統也希望過去的模式有機會延續。

對於昨會面，潘忠政公開受訪時還禮貌稱「見面過程很溫馨」，但藻礁公投推動聯盟稍晚發布新聞稿，措辭轉為強硬，遺憾民進黨政府未能在此次會談立即表達停工的決定，若無法面對70多萬連署人提出的遷離訴求、做出停工決定，無法感受任何府方保護藻礁的決心與繼續溝通的善意。

潘忠政指出，原址外推從來不是環團可接受的方案，呼籲盡速提出替代方案，陳吉仲未拒絕三接遷址，但對遷址一事也未鬆口；環團昨也要求轉達啟動自然地景審議機制、召開聽證會，但陳吉仲皆未鬆口，令人相當惋惜，也為國家正當程序及法治感到擔憂。

陳吉仲說，會將環團想法轉述給蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，也會在合理範圍幫忙爭取。至於環團最重視的訴求之一為三接停工，陳吉仲僅表示要先確認工業區、工業港哪些工程會破壞藻礁，再建議中油施工時避免影響，「等同是環團建議的停工」，但未提及相關細節。

外界質疑是「摸頭」大會，潘忠政說，公投連署書已遞交中選會，依法會持續到投票為止，法律並無撤回機制，道義上也不可能辜負70多萬名連署人託付，「沒有摸頭問題，我也不可能被摸頭」。