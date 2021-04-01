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質疑蔡英文論文真偽遭起訴 彭文正：政治審判將全面還擊

台灣新聞組／台北1日電
資深媒體人彭文正質疑蔡英文總統「論文真偽」，遭台北地檢署起訴。（本報資料照片）
資深媒體人彭文正質疑蔡英文總統「論文真偽」，遭台北地檢署起訴。（本報資料照片）

媒體人彭文正前年質疑蔡英文總統「論文真偽」挨告妨害名譽，昨遭台北地檢署起訴。彭文正受訪表示，這是笑話一則，面對政治審判，將會全面還擊。總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法，不評論司法個案，關於相關司法個案，將持續由律師團隊循司法程序處理。

彭文正表示，感謝台北地檢署檢察官黃偉將自己起訴，這正是自己出庭時的訴求，可謂求仁得仁；黃偉沒有開過調查庭，也沒有保全證據，要如何證明所言是真是假？他被起訴後，這樣才不會動輒以偵查不公開湮滅證據，今後在法院可以好好把證據攤在陽光下。

彭文正前天也在臉書發起「台灣人不吃綠共假博士這一套」大頭貼特效框，鼓勵網友動動手指，對抗假博士，讓自己的大頭貼放上「台灣人不吃綠共假博士這一套」特效框。彭文正也加註說明指出，蔡英文沒資格居高臨下對台灣人說話。

張惇涵表示，總統府仍願不厭其煩重申，蔡英文總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

張惇涵呼籲，關於蔡總統的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道，「真的假不了！我們也期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛」。

綠營認為，這代表台灣是民主法治國家，總統的案子也會有明確的調查，彭文正不要再說政治迫害，回到法律將事實呈現出來。

藍營則指這是「查水表」的政治威脅，法院審理時應公布蔡英文被層層保密的資料。國民黨前立委陳學聖表示，彭文正在法院審理時就大聲主張，公開要求公布蔡英文被層層保密的資料，看看法官是否有膽識守護台灣司法的獨立性。

台灣 蔡英文 國民黨

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