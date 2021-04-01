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「論文門」案法官曾問府發言人：提出正本很難嗎？

記者賴佩璇、王聖藜／台北1日電
蔡英文總統博士論文真偽攻防，法官曾問府發言人「提出正本很困難嗎？」（本報資料照片）
蔡英文總統博士論文真偽攻防，法官曾問府發言人「提出正本很困難嗎？」（本報資料照片）

媒體人彭文正質疑蔡英文總統論文真偽，昨天被依加重誹謗罪起訴。對於一國總統論文演變成與民訴訟，有刑法學者質疑，依司法院大法官釋字509號解釋中「實質惡意原則」，檢方要講清楚，「合理查證的標準及界線是什麼？」就算彭文正是基於不爽報復，跟實質惡意也沒關係。

來源：聯合新聞網

法界人士也有人質疑北檢標準，如果林環牆、賀德芬的質疑，檢方都認為是在合理範圍，且檢方的不起訴書也引大法官解釋，國家應給予言論自由最大限度維護；為何在彭文正的起訴書中，又採取不一樣的標準？

此外，若彭文正於後續直播節目中的言論，也是基於林環牆先前調查報告所提的六大疑點加以評論，甚至也曾親赴英國倫敦企圖追查真相，為何會出現不同的結果？檢方又要如何舉證，彭文正是因為政論節目被停播、心生怨懟而生的言論？

東吳法律系教授胡博硯則說，查證義務在大法官釋字509號解釋後就大致確立，基本上是要求言論者盡查證義務。檢方認為彭文正沒有提出查證作為，可能是彭被起訴問題所在。

有刑法學者認為，論文門事件已經變成「信者恆信、不信者恆不信」。

此外，針對「論文門」案，彭文正曾自訴總統府發言人張惇涵誹謗，台北地院去年開庭，張否認犯罪，不提有效證據，惹法官一度詢問：「提出正本很困難嗎？」

張惇涵曾就蔡英文博士學位疑雲開記者會護駕，指彭文正評論不實、揚言提告，彭因而自訴張加重誹謗。

北院去年5月29日開庭審理，張惇涵稱新聞稿是自己寫的，沒有經過蔡英文同意，法官勸張「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」。

法官問張惇涵發新聞稿前有無查證？張惇涵答稱，總統府曾說明蔡英文有申請博士證書，且府方發言人臉書，也有揭示蔡英文在倫敦政經學院的學生紀錄表，蔡英文1984年畢業證書影本可輕易查詢。

張淳涵回答引起法官不解，反問張「難道僅憑影本就要相信你嗎？」「提出正本很困難嗎？」

彭的律師團聲請證據調查，包括函調蔡英文向倫敦政經學院申請補發證書，並聲請函調蔡英文1984年3月申請擔任副教授提出、現列「密等」的論文。

蔡英文 倫敦 大法官

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