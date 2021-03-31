與陳吉仲2小時密談 潘忠政：藻礁公投不撤案也不可能被摸頭

藻礁公投推動聯盟31日進入農委會與主委陳吉仲「喝咖啡」溝通，下午近1時結束會談，在農委會門口大合照。(記者吳姿賢／攝影)

藻礁公投 推動聯盟今天進入農委會與主委陳吉仲「喝咖啡」溝通，2小時後下午近1時結束會談，公投領銜人潘忠政舉辦記者會對外表示，今天提出三接遷離大潭藻礁、非核減煤救藻礁降空汙、啟動自然地景審議、中油停工、經濟部開聽證會、與蔡總統見面，以及提供更多三接資料、大潭藻礁應重新開放環團進入等八大重點，他也強調公投進入法定流程，不可能撤案，他也絕對不可能被摸頭。

潘忠政表示，今天正式開啟溝通，並提出八大重點，首先希望政府按照藻礁公投主文內容將三接遷離現在的位址，「這個立場我們會堅持到底，陳主委也表示尊重」；其次，藻礁公投推動聯盟一向是以非核、減煤、救藻礁為原則，最近因為空汙問題很嚴重，所以增加一個降空汙的主軸，因此今天會談大致是以這四個部分討論，目前雖然還沒有共識，但至少大家方向一樣。

潘忠政說，今天也要求陳吉仲幫忙傳達幾件事情給相關單位，包括海保署過去以來一直都沒有啟動自然地景審議，中油也要先停工釋出善意，還有過去曾經要求經濟部、海保署開類聽證會但最後暫緩，更重要的是，實際上有權利決定的人是蔡英文總統，「希望有機會跟總統見面」，期待陳吉仲幫忙轉達訊息，如果跟總統見面傳達訊息，也許會有更大轉圜。

潘忠政說，另外也要求提供更多相關資料，包括替代方案、台灣 電力供需、天然氣需求等資料，藉此釐清真相並尋找更好的替代方案，最後是要求陳吉仲轉達，現在環團被中油禁止進入大潭藻礁，但釣客卻可以隨意進入，相當不合理。

針對今天雙方會談「方向一樣但沒有共識」，潘忠政說，因為現在傳出的替代方案，有些是留在原地往外推或其他方案，這些方案跟環團沒有共識，而公投主文就是要求遷離整個大潭藻礁海岸及海域，包括低潮線外五公里範圍，應該符合此原則，這方面有部分仍沒有共識，希望開聽證會可以把爭點釐清。

外界質疑今天會面是「摸頭」，潘忠政說，承受70多萬連署書的意願，會跟大家站在一起，「但絕對不是跟政府對決」，府方現在請陳吉仲溝通先聽環團意見，看看有無更好的解決方法，但對環團來說就是遷離，如果繼續溝通下去甚至跟總統見面，這些善意也許都可以被實現，「我認為就很有可能解決問題」。

潘忠政說，今天和陳吉仲見面過程很溫馨，雙方過去本來就是環團上的好朋友，關心國家未來的方向都是一樣的，可以共同努力，但他強調，「今天來到這裡，我們站在公投主文的主要內容為基礎來談，我們也希望政府看清事實，及早就此方向有一個定位」， 沒有摸頭問題，他也不可能被摸頭。

潘忠政也指出，依照中選會法規規定，只要開始做第二階段連署就定案，「不可能撤案」，公投不是想要撤案就可以撤案，除非戶政事務所資料有問題被打回票，否則今年8月28日應該就會正式投票，預計5月27日左右中選會就會公布。