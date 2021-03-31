我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

與陳吉仲2小時密談 潘忠政：藻礁公投不撤案也不可能被摸頭

記者吳姿賢／台北31日電
藻礁公投推動聯盟31日進入農委會與主委陳吉仲「喝咖啡」溝通，下午近1時結束會談，在農委會門口大合照。(記者吳姿賢／攝影)
藻礁公投推動聯盟31日進入農委會與主委陳吉仲「喝咖啡」溝通，下午近1時結束會談，在農委會門口大合照。(記者吳姿賢／攝影)

藻礁公投推動聯盟今天進入農委會與主委陳吉仲「喝咖啡」溝通，2小時後下午近1時結束會談，公投領銜人潘忠政舉辦記者會對外表示，今天提出三接遷離大潭藻礁、非核減煤救藻礁降空汙、啟動自然地景審議、中油停工、經濟部開聽證會、與蔡總統見面，以及提供更多三接資料、大潭藻礁應重新開放環團進入等八大重點，他也強調公投進入法定流程，不可能撤案，他也絕對不可能被摸頭。

潘忠政表示，今天正式開啟溝通，並提出八大重點，首先希望政府按照藻礁公投主文內容將三接遷離現在的位址，「這個立場我們會堅持到底，陳主委也表示尊重」；其次，藻礁公投推動聯盟一向是以非核、減煤、救藻礁為原則，最近因為空汙問題很嚴重，所以增加一個降空汙的主軸，因此今天會談大致是以這四個部分討論，目前雖然還沒有共識，但至少大家方向一樣。

潘忠政說，今天也要求陳吉仲幫忙傳達幾件事情給相關單位，包括海保署過去以來一直都沒有啟動自然地景審議，中油也要先停工釋出善意，還有過去曾經要求經濟部、海保署開類聽證會但最後暫緩，更重要的是，實際上有權利決定的人是蔡英文總統，「希望有機會跟總統見面」，期待陳吉仲幫忙轉達訊息，如果跟總統見面傳達訊息，也許會有更大轉圜。

潘忠政說，另外也要求提供更多相關資料，包括替代方案、台灣電力供需、天然氣需求等資料，藉此釐清真相並尋找更好的替代方案，最後是要求陳吉仲轉達，現在環團被中油禁止進入大潭藻礁，但釣客卻可以隨意進入，相當不合理。

針對今天雙方會談「方向一樣但沒有共識」，潘忠政說，因為現在傳出的替代方案，有些是留在原地往外推或其他方案，這些方案跟環團沒有共識，而公投主文就是要求遷離整個大潭藻礁海岸及海域，包括低潮線外五公里範圍，應該符合此原則，這方面有部分仍沒有共識，希望開聽證會可以把爭點釐清。

外界質疑今天會面是「摸頭」，潘忠政說，承受70多萬連署書的意願，會跟大家站在一起，「但絕對不是跟政府對決」，府方現在請陳吉仲溝通先聽環團意見，看看有無更好的解決方法，但對環團來說就是遷離，如果繼續溝通下去甚至跟總統見面，這些善意也許都可以被實現，「我認為就很有可能解決問題」。

潘忠政說，今天和陳吉仲見面過程很溫馨，雙方過去本來就是環團上的好朋友，關心國家未來的方向都是一樣的，可以共同努力，但他強調，「今天來到這裡，我們站在公投主文的主要內容為基礎來談，我們也希望政府看清事實，及早就此方向有一個定位」， 沒有摸頭問題，他也不可能被摸頭。

潘忠政也指出，依照中選會法規規定，只要開始做第二階段連署就定案，「不可能撤案」，公投不是想要撤案就可以撤案，除非戶政事務所資料有問題被打回票，否則今年8月28日應該就會正式投票，預計5月27日左右中選會就會公布。

藻礁 公投 台灣

上一則

林口長庚蟬聯最賺錢醫院 亞東醫院虧最多

下一則

AZ疫苗接種破萬 專家：4月國門恐難開

延伸閱讀

新聞評論／藻礁公投 不容任何一方打假球

新聞評論／藻礁公投 不容任何一方打假球
綠動員溝通奏效？藻礁聯盟 兩周內見陳吉仲

綠動員溝通奏效？藻礁聯盟 兩周內見陳吉仲
新聞眼／綠拆藻礁炸彈 府院黨學接力出招

新聞眼／綠拆藻礁炸彈 府院黨學接力出招

陸推農林22條 陳吉仲嗆新瓶舊酒：假惠台真利中

陸推農林22條 陳吉仲嗆新瓶舊酒：假惠台真利中

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形