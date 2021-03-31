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學界辦座談 陳吉仲哽咽提空汙：藻礁公投沒贏家

台灣新聞組／台北31日電
藻礁溝通平台座談會30日登場，與會的農委會主委陳吉仲一度哽咽說，無論公投通過與否，對保護藻礁都是輸，若公投過了，對能源轉型絕對是輸。（圖：中興大學提供）
藻礁溝通平台座談會30日登場，與會的農委會主委陳吉仲一度哽咽說，無論公投通過與否，對保護藻礁都是輸，若公投過了，對能源轉型絕對是輸。（圖：中興大學提供）

學界發動的藻礁溝通平台座談會昨天登場，與會的農委會主委陳吉仲說，無論公投通過與否，對保護藻礁都是輸，若公投過了，對能源轉型絕對是輸，以後減煤、減空汙、設天然氣接收站都不可能順利進行；他甚至哽咽提及現場友人因空汙罹患肺腺癌，數度抿嘴唇，停頓約30秒後才說「我失態了」，引發議論。

來源：聯合新聞網

缺席座談會的藻礁公投領銜人潘忠政昨天表示，解決空汙有很多方法，但不建議政府官員用這種感性訴求，當成單一的解決方案，政府應尊重公投結果，而非以「公投通過就慘了」來思考；至於為何缺席？潘忠政說，今天或明天將與陳吉仲會面，底線就是「遷離三接」，一樣的事不必重複講兩次，才婉謝出席。

昨天座談會主要由中興大學教授發起，獲200名學者連署支持，座談會選在中興大學舉行，官方、學者皆受邀。經濟部、農委會官員、六名學者輪番上台致詞，但沒有交流、提問，宛如各自表述。

陳吉仲即將與提出珍愛藻礁公投的藻礁聯盟見面溝通。前立委孫大千在臉書表示，蔡英文正在用惡毒的離間計分化護礁人士的團結和瓦解台灣人民的決心，真的以為台灣人民都這麼好呼攏。

孫大千指出，首先，蔡英文策動親綠學者組成溝通平台，鬆動部分環團成員的護礁立場，進一步造成內部的分裂和矛盾。可笑的是，在過去幾年中，當珍愛藻礁團體在辛苦的推動護礁運動時，這些學者專家在哪裡？為什麼不早一點站出來要求政府官員進行對話。

孫大千說，其次，指派一位沒有決策權力的陳吉仲出面和護礁團體協商，營造政府謙卑誠懇的形象，形成環團人士立場鬆動的假象，軟化台灣人民捍衛藻礁的態度。可惡的是，蔡英文早在去年6月就和環團說好的聽證會為什麼就是不舉辦？為什麼要等到珍愛藻礁公投連署衝破70萬人時，才要派一位路人甲官員來摸頭對話？

藻礁 公投 台灣

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新聞眼／藻礁綁空汙 含淚大玩烏賊戰

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