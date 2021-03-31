學界辦座談 陳吉仲哽咽提空汙：藻礁公投沒贏家

藻礁溝通平台座談會30日登場，與會的農委會主委陳吉仲一度哽咽說，無論公投通過與否，對保護藻礁都是輸，若公投過了，對能源轉型絕對是輸。（圖：中興大學提供）

學界發動的藻礁 溝通平台座談會昨天登場，與會的農委會主委陳吉仲說，無論公投 通過與否，對保護藻礁都是輸，若公投過了，對能源轉型絕對是輸，以後減煤、減空汙、設天然氣接收站都不可能順利進行；他甚至哽咽提及現場友人因空汙罹患肺腺癌，數度抿嘴唇，停頓約30秒後才說「我失態了」，引發議論。

來源：聯合新聞網

缺席座談會的藻礁公投領銜人潘忠政昨天表示，解決空汙有很多方法，但不建議政府官員用這種感性訴求，當成單一的解決方案，政府應尊重公投結果，而非以「公投通過就慘了」來思考；至於為何缺席？潘忠政說，今天或明天將與陳吉仲會面，底線就是「遷離三接」，一樣的事不必重複講兩次，才婉謝出席。

昨天座談會主要由中興大學教授發起，獲200名學者連署支持，座談會選在中興大學舉行，官方、學者皆受邀。經濟部、農委會官員、六名學者輪番上台致詞，但沒有交流、提問，宛如各自表述。

陳吉仲即將與提出珍愛藻礁公投的藻礁聯盟見面溝通。前立委孫大千在臉書表示，蔡英文正在用惡毒的離間計分化護礁人士的團結和瓦解台灣 人民的決心，真的以為台灣人民都這麼好呼攏。

孫大千指出，首先，蔡英文策動親綠學者組成溝通平台，鬆動部分環團成員的護礁立場，進一步造成內部的分裂和矛盾。可笑的是，在過去幾年中，當珍愛藻礁團體在辛苦的推動護礁運動時，這些學者專家在哪裡？為什麼不早一點站出來要求政府官員進行對話。

孫大千說，其次，指派一位沒有決策權力的陳吉仲出面和護礁團體協商，營造政府謙卑誠懇的形象，形成環團人士立場鬆動的假象，軟化台灣人民捍衛藻礁的態度。可惡的是，蔡英文早在去年6月就和環團說好的聽證會為什麼就是不舉辦？為什麼要等到珍愛藻礁公投連署衝破70萬人時，才要派一位路人甲官員來摸頭對話？