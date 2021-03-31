新聞眼／藻礁綁空汙 含淚大玩烏賊戰

對於農委會主委陳吉仲哽咽發言，藻礁公投領銜人潘忠政說，解決空汙有很多方法，但不建議政府官員用這種感性訴求，當成單一的解決方案。（本報資料照片）

先有經濟部長王美花為了護航觀塘三接提出「增煤說」，引來各界撻伐；再換農委會主委陳吉仲哽咽提及友人因空汙致病，引發外界譁然。王美花、陳吉仲表面看似「一硬一軟」，背後都是同一套論述思維，硬將藻礁 跟空汙綁一塊，刻意錯誤連結，企圖削弱守護藻礁的正當性。

來源：聯合新聞網

藻礁跟空汙從來就不是二選一的零和遊戲，珍愛藻礁公投 理由書也清楚表明支持「減煤」，兩者毫不衝突，從頭至尾也沒人反對天然氣 發電和三接；環團只是單純要求三接遷離觀塘，慎選天然氣接收站場址，避免破壞千年藻礁。

環團、學者專家近年不斷提出三接替代方案，包括北移台北港、林口碼頭或暫用浮動式天然氣接收站，就是希望找出救藻礁與治空汙、發電的三贏方案，但政府長期置之不理，等到公投成燃眉之急，才將護礁團體「抹黑」成破壞空氣的始作俑者，意圖分化民眾立場。

藻礁公投領銜人潘忠政原擬3月8日與陳吉仲見面溝通，內部擔心被指「摸頭」緊急取消。公投成案連署書送進中選會後，陳吉仲積極邀約，潘忠政也願意重啟溝通；但會面之前，陳吉仲30日含淚演出，不但無助溝通，也讓對話形同「先畫靶、再射箭」，將議題簡化為「空汙跟藻礁」抉擇，只為挽救公投大戰的頹勢。

事實上，陳吉仲主管農業部門，根本無權對三接議題給出具體承諾，頂多只能對環團溫情喊話。環團最想釐清的是藻礁生態及尋找三接更好位址，政府卻不願面對真相，那些大玩烏賊戰、亂帶風向的官員，其實比空汙帶來的問題更嚴重。