黑白集／蔡政府宣傳工具? 文化部向中宣部看齊

文化部長李永得。(本報資料照片)

有台灣 藝人表態挺新疆 棉，文化部長李永得撂下重話，說這等於幫迫害人權的政府背書。儘管蘇貞昌批評「有些人為利益不知輕重」也很吸睛，但李永得畢竟是主管文化的部長，他的表態更加有戲。

去年藝人歐陽娜娜要上央視國慶舞台獻唱，李永得就說要蒐集相關事證，交陸委會認定是否「違法」。一時間，「開罰說」甚囂塵上；雖然李永得最後並未開罰，但仍鬧得滿城風雨。

對大陸出版品的管理，李永得更表現得秀味十足。文化部先把一本漫畫童書列為禁書，已令人大開眼界，接著又要對大陸出版品改採「送審制」，有如出版法復辟。此路不通，他又提修法，規範「大陸黨政軍出版品」來台須先經許可。彷彿大陸書來台，台灣人就會被洗腦。

藝人支持新疆棉，和「支持違反人權的政府」畫上等號，疑問不小。新疆棉事件涉及國際政經角力，蔡政府既支持人權，就應支持藝人有表意自由。再說，我邦交 國和經貿對象有不少非民主國家，可以說蔡政府「支持違反人權的政府」嗎？把意識形態加諸藝人，只是道德勒索罷了。

李永得一口氣說出這麼多「政治金句」，似乎把文化部當成蔡政府的宣傳工具。如此表態，不像民主國家的文化部，反而像中共黨機器底下的「中央宣傳部」了。