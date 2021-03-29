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挽救蔡英文面子 台鳳梨終於銷澳洲 突破說費時一年

記者吳姿賢╱台北29日電
2噸鳳梨銷澳洲，蔡英文的「突破說」歷時一年才達標。（記者林伯東／攝影）
2噸鳳梨銷澳洲，蔡英文的「突破說」歷時一年才達標。（記者林伯東／攝影）

台灣鳳梨總算登陸澳洲了。農委會昨表示，由澳洲消費者預購的兩公噸台灣鳳梨在3月25日空運抵達澳洲，前天上午檢疫已合格通關。這是台灣史上首批銷往澳洲的鳳梨，但距離蔡英文總統去年3月宣布相關外銷突破也整整過了一年。

蔡英文去年3月宣布台灣鳳梨突破檢疫障礙將外銷澳洲，未料日前中國大陸暫停台灣鳳梨銷陸，海內外熱血訂購救鳳梨之際，卻被發現去年原來僅出口56公斤「鳳梨乾」到澳洲，挨批「大內宣」過頭。

農委會當時說是因疫情缺貨櫃、運費高，但沒幾天就火速傳出將有兩公噸鳳梨外銷澳洲，未料後來卻又因包裝規格不符「卡關」。

一波多折後，首批台灣鳳梨鮮果總算輸澳成功。農委會主委陳吉仲在臉書發文說，由台灣國際農業開發公司（台農發）出口到澳洲兩公噸、兩百箱去冠芽鳳梨鮮果，已在昨早合格通關，為台灣水果開拓新市場再創新的里程碑，此次外銷接受澳洲最嚴格檢疫程序，澳洲海關隨機抽取85箱鳳梨逐顆檢疫，共進行5.5小時，過程中，台農發董事長洪忠修及員工全程線上支援回應澳洲詢問，最終獲得澳洲海關認可。

陳吉仲說，台灣鳳梨鮮果輸澳從2015年4月開始向澳洲提出諮商，一直到2020年3月，終於成功獲得同意准入，由於澳洲對鳳梨鮮果的輸銷條件要求非常嚴格，台農發克服去冠芽、燻蒸、檢疫、棧板規格、包裝資材、保鮮運輸等技術瓶頸，與澳洲當地進口商聯繫超過1500次，解決所有棘手問題，才能讓這批鳳梨以最佳狀態抵達澳洲國門。

只是，從獲澳洲同意輸入到首批鳳梨鮮果真的抵澳，台方花了一年時間，農產品拚外銷恐非想像容易。

澳洲 台灣 蔡英文

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