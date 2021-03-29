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新聞眼／綠拆藻礁炸彈 府院黨學接力出招

記者蔡惠萍
大潭藻礁議題，藻礁聯盟與民進黨政府重啟對話。（本報資料照片）
大潭藻礁議題，藻礁聯盟與民進黨政府重啟對話。（本報資料照片）

面對藻礁公投連署破70萬份，民進黨雖然尚未提出對案，但是從最近諸多事件組串起來，背後都隱約露出府院黨綿密出招的草蛇灰線，用意在一步步拆解公投的道德性與正當性，降低民眾投下贊成票的意願。

先是上周日，有黨政人士透過放話，指當初三接範圍從馬政府時代的232公頃，蔡政府上台後，在政委張景森的奔走下縮小為23公頃；又「起底」環保署前副署長詹順貴辭職不是因為觀塘環評案，而是環評修法不順，用意就是要卸下詹為此案請辭的神聖外衣，惹得他強力反擊。

就在黨政人士放話的隔天，一群以中興大學為核心的學者發起連署，表示要搭平台讓兩邊對話，30日就要在中興大學辦座談會，明顯要淡化環團與蔡政府兩軍對峙的態勢。但檢視核心成員，不乏立場親綠者。

接著，上周三立院經濟委員會，議程排定經濟部長王美花報告藻礁案，當天民進黨立委個個有備而來，不僅出席率超高、發言踴躍，且拚命做球給王美花，更紛紛響應學者發起的溝通平台，要求相關部會都要派部長或次長級代表參加，當場獲經濟部次長曾文生的允諾。

在學界、民進黨立委、官員的接力呼應下，積極營造「和談」形勢，可以想見如果明天座談會上，學界、官員排排坐，獨缺環團，勢必會被冠上「拒絕溝通」的大帽。只是，學界與綠營之間節奏緊密流暢的接連出招，也引來外界「套招」的聯想。

潘忠政28日宣布將與陳吉仲會面。但在見面之前，要問的是，陳吉仲代表誰？經濟部還是中油？他既不是海洋保育的主管機關，也不是開發單位的主管機關，更不是環保的主管機關，別忘了前年陳吉仲也是負責與潘忠政溝通多時，最後統統不算數。在行政院長蘇貞昌或蔡英文總統沒有公開授權他代表與環團會面前，陳吉仲恐怕得先說明，他是以什麼樣的身分來跟環團談？

民進黨 藻礁 公投

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