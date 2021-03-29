新聞評論／和防長人選談選舉? 計算政黨利益太可議

參謀總長黃曙光未能接任國防部長，近來傳出總統幕僚曾在人事發表前與黃會面，談話中還提及黃的黃珊珊參選台北市長的問題。（本報資料照片）

參謀總長黃曙光與國防部 長一職擦身而過，近來傳出人事案發表前，兩位總統幕僚曾與黃會面，其中一次談話過程中突然問起黃的妹妹黃珊珊參選下屆台北市長的問題，總統府第一時間回應絕無此事，但真相仍待釐清；不過，對照之前民眾黨被爆料「寄生」國會一事，可以看出民進黨 對民眾黨確實動作頻頻，而且從未停歇。

台北市副市長黃珊珊被市長柯文哲 認定為接班人，柯市長並在接受議員質詢時說「她會選」，因為他是很好的教練，還說她的意志力贏過其他可能競爭者；黃珊珊近來的公開行程多過柯市長，她是明年台北市長選舉熱門參選人之一，已是眾所周知之事，但黃珊珊也是參謀總長黃曙光的妹妹，兩人的職務及政治發展自然受到關注。

國防部長人事發表之前，黃曙光本來就是熱議的人選之一，總統幕僚在人事發表之前會見參謀總長，深談國防施政與治軍理念，本屬常情，也有必要，但在談話過程探詢問親人是否要選舉就有很大問題，因為總統幕僚的政治屬性極濃，提到選舉很難不讓人產生聯想，外界若要讀這是民進黨政府要拿職位交換排除民進黨選舉的障礙，民進黨能撇清嗎？

這也說明總統府發言人在第一時間除了否認有此事外，還要強調軍隊國家化，總統幕僚不會與參謀總長詢問討論政黨或選舉事務的原因，因為這就是分寸之所在。

究竟總統幕僚和參謀總長黃曙光談了什麼？怎麼談？雙方各執一詞，外界不得而知，如果說者提到選舉純屬無意，是黃曙光聽者有心，只能怪總統幕僚的政治敏感度太差，黃曙光無緣國防部長一職，也只能喟歎了；但若是總統幕僚有心試探，這就問題大了，一來，幕僚必是銜命而來，是誰交付任務？這算是「忠誠調查」嗎？二者，軍隊國家化一直是民進黨的核心主張，如今執政卻不避諱在國防部長人事案中計算政黨利益，其心態可議。

黃珊珊要選台北市長，當然不是穩操勝券，但對民眾黨來說，卻有帶動市議員選舉的任務，也是民眾黨建立地方灘頭堡的關鍵一步；對民進黨而言，黃珊珊即使不選，民進黨也未必能選贏得台北市長選戰，但黃珊珊參戰，民進黨的機會更加渺茫，這也是民進黨頻頻對民眾黨出手的原因。

上月民眾黨被爆料寄生國會，中央黨部主管及工作人員進駐立院黨團辦公室辦公，此一爆料惹怒柯文哲，並劍指民進黨直批看到那些自己寄生在行政院、總統府的人在批評，他就很火大；如今看來，爆料寄生國會只是小菜，和黃曙光談妹妹的選舉才是大餐呢。