2噸鳳梨火速出國 專家：一看就知政治操作

台灣鳳梨外銷澳洲，但專家認為這是「政治操作」。（本報資料照片）

蔡英文總統去年3月宣布台灣 鳳梨將外銷澳洲 ，結果去年一整年根本沒有鳳梨鮮果銷澳，農委會昨證實，近日總算有兩公噸鳳梨鮮果順利通關。農業專家批評，突然跑出一批鳳梨外銷澳洲，一看就知道是十足的政治操作；學者建議，農產品外銷要審慎規畫才能可長可久。

台大農經學系教授徐世勳說，各國都會透過貿易或檢疫障礙保護自己的果農，就像日本以台灣有東方果實蠅為由，要求台灣外銷芒果必須燻蒸等，澳洲也種鳳梨跟台灣有衝突。因此政府規畫農產品外銷一定要謹慎，並透過進出口商從長遠角度規畫契作，動植物檢疫問題更要雙方政府好好談，農產品外銷工作才能長久，不是突然生產過多、島內消化不完才臨時找外銷救援。

有農業專家則私下說，「明眼人一看就曉得這是十足的政治操作」，根本不是正常外銷管道，現在台灣因鳳梨禁令亂了套，短短幾天就找出一批鳳梨出口澳洲，先前出口到新加坡 也沒控管品質，就是因為政府介入市場、亂補助，導致平常不做外銷的業者瘋狂倒貨、一窩蜂出口，品質卻亂七八糟，「整個扭曲掉了」。

該名農業專家批評，現在動不動就喊國家隊，但不是什麼農產品都有外銷實力，幾乎絕大部分都還是要靠各式補助跟保價收購才能支撐。

農業專家說，上至中央、下至地方都有這類迷思，每個縣市都在拚外銷爭補助，一般國家根本不會如此，要有獨特的品牌特殊價值，才會有出口優勢。